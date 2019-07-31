Роскомнадзор требует от YouTube удалить видео UATV об обысках у крымчан

Компания YouTube проинформировала редакцию государственного телеканала иновещания UATV, что после уведомления Роскомнадзора Google может заблокировать интервью с руководителем информационного офиса «Хизб ут-Тахрир» в Украине Фазылом Амзаевым, которое было опубликовано в 2017 году. Телеканал уверяет, что для блокировки видео нет юридических оснований. Об этом говорится на сайте канала.

В интервью UATV Фазыл Амзаев рассказал об очередных обысках и арестах в Крыму, о том, как ФСБ преследует крымских татар, и о том, можно ли надеяться на освобождение 48 политзаключенных из Крыма.

«Наша организация “Хизб ут-Тахрир” существует 60 лет. Деятельностью является идеологическая и политическая работа. Мы, основываясь на исламских ценностях, отрицаем какие-либо формы насилия, и это не просто слова, а практика, которая подтверждается многолетней работой во всем мире. Россия – единственная страна, которая нас запретила, считая террористической группировкой», – заявил он в студии телеканала.

Также он рассказал о методах российских силовиков, которые те применяют к населению Крыма, устраивая обыски и аресты.

В письме редакции компания YouTube сообщает, что она получила уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о том, что нижеуказанные материалы нарушают Федеральный закон РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Роскомнадзор добавил следующий URL-адрес в список запрещенных материалов… Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать его», – отмечается в письме.

Канал UATV письменно проинформировал YouTube о том, что видео не содержит запрещенной символики, призывов к нарушению законов или к массовым беспорядкам. В эфире телеканала ведущий и руководитель информационного офиса «Хизб ут-Тахрир» в Украине сообщил об уголовных делах, возбужденных российскими следователями против граждан Украины, проживающих на территории незаконно аннексированного Крыма, по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщала «Телекритика», мультимедийная платформа иновещания, которая объединяет UATV и информационное агентство «Укринформ», получила в этом году госдотацию в размере 424 млн 716 тысяч гривен. Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ за 2018-й (458,2 млн грн).

Как известно, телеканала UATV вещает на 4 языках – украинском, русском, английском и арабском. Программы на разных языках чередуются в эфире канала, отдельных языковых звуковых дорожек у вещателя нет.

Вчера «Телекритика» писала о том, что в команде президента анонсировали создание всемирного русскоязычного информационно-развлекательного телеканала для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму. Украинский Нацсовет поддержал данную идею. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и Госдума раскритиковали планы по запуску такого канала.

Фото: UATV