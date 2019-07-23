Роман Винтонив уволился из общественного вещателя

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ответственный за информационное вещание и цифровые платформы, Роман Винтонив уволился из компании по соглашению сторон. О своем решении он сообщил коллективу сегодня, 23 июля, – сообщает пресс-служба НОТУ.

«Я рад, что смог принять участие в создании «Общественного» в Украине. Медиа, не подконтрольное бизнесу или власти, а подконтрольное всему обществу – это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Но для меня настал тот этап, когда приходится выбирать – или «Общественное», или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом «Общественного» навсегда», – цитирует компания Романа Винтонива.

Экс-член правления является также ведущим еженедельной сатирической программы «#@)₴?$0 з Майклом Щуром». Программа кроме «UA:Першого» выходит на канале «24» и доступна в интернете на YouTube-канале «Телевидение Торонто»; производство программы осуществляется на гранты. В комментарии «Украинской правде» Роман Винтонив сказал, что его проекты продолжат выходить на «Общественном». На Facebook-странице Майкла Щура сказано, что в будущем он планирует «сосредоточиться на «Телевидении Торонто» и творчестве».

Глава правления общественного вещателя Зураб Аласания прокомментировал увольнение члена правления так: «Роман – невероятно талантливый и креативный создатель, и я благодарен ему за работу в команде «Общественного». Эти два года не были простыми, вместе мы провели ряд сложных изменений в компании, и к каждому вверенному ему направлению работы Роман подходил с большим энтузиазмом и систематичностью, не боялся экспериментов, не избегал необходимых, но непопулярных решений. Убежден, уход с должности члена правления не станет концом нашего сотрудничества, ведь его любят зрители «Общественного», а впереди еще много проектов, где творческий подход и профессиональная креативность пригодятся».

Напомним, Роман Винтонив был избран членом правления 15 мая 2017 года. Согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании в Украине», члены правления НОТУ избираются наблюдательным советом по предложению председателя правления. Кто заменит Романа Винтонива, пока не сообщается. Всего в правлении шесть членов, сред них: Николай Чернотицкий (регионы), Инна Гребенюк (стратегическое развитие), Родион Никоненко (бюджет), Александра Кольцова (радио) и Юрий Макаров (ТБ).

Фото: НОТУ