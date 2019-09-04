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Роман Вибрановский стал коммуникационным директором партии «Голос»

от Telekritika
От Telekritika 246
Главная Новости Роман Вибрановский стал коммуникационным директором партии «Голос»

Ради новой должности Роман Вибрановский ушел из Украинского кризисного медиацентра и USAID_ВзаємоДія.

Роман Вибрановский объявил об уходе из Украинского кризисного медиацентра и USAID_ВзаємоДія на своей странице в Facebook.

C Украинским кризисным медиацентром Роман работал с 2015 года, где «вместе открывали информацию Минэнерого, строили коммуникацию реформ, потом были антикоррупционные проекты и помощь регионам».

Со «ВзаємоДія» Вибрановский сотрудничал с прошлого года. «USAID_ВзаємоДія – антикоррупционный проект с близким мне отношением к работе в формате NoBullshit (здесь так не говорят, здесь говорят очень осторожно, но суть именно такова. Они помогают Украине тихо, но очень эффективно)», – добавил Роман.

Причиной ухода Вибрановского стало новое назначение – коммуникационным директором партии «Голос». «Ухожу я, потому что есть шанс изменить страну в другой сфере. С сегодняшнего дня работаю коммуникационным директором партии “Голос”. Предложение было неожиданным и очень быстрым. Познакомились со Святославом Вакарчуком две недели назад, поговорили в конце августа, и уже с начала сентября – понеслось».

Фото: Facebook-страница Романа Вибрановского

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