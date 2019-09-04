Роман Вибрановский стал коммуникационным директором партии «Голос»

Роман Вибрановский объявил об уходе из Украинского кризисного медиацентра и USAID_ВзаємоДія на своей странице в Facebook.

C Украинским кризисным медиацентром Роман работал с 2015 года, где «вместе открывали информацию Минэнерого, строили коммуникацию реформ, потом были антикоррупционные проекты и помощь регионам».

Со «ВзаємоДія» Вибрановский сотрудничал с прошлого года. «USAID_ВзаємоДія – антикоррупционный проект с близким мне отношением к работе в формате NoBullshit (здесь так не говорят, здесь говорят очень осторожно, но суть именно такова. Они помогают Украине тихо, но очень эффективно)», – добавил Роман.

Причиной ухода Вибрановского стало новое назначение – коммуникационным директором партии «Голос». «Ухожу я, потому что есть шанс изменить страну в другой сфере. С сегодняшнего дня работаю коммуникационным директором партии “Голос”. Предложение было неожиданным и очень быстрым. Познакомились со Святославом Вакарчуком две недели назад, поговорили в конце августа, и уже с начала сентября – понеслось».

Фото: Facebook-страница Романа Вибрановского