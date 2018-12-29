Роман Бебех уходит с 1+1 media

Обязанности руководителя проекта FootballHub будет временно исполнять руководитель управления веб-продакшн 1+1 Digital Данил Шестюк. Владимир Зверов остается шеф-редактором мультиплатформенного СМИ, сообщает 1+1 media.

В спортивном департаменте холдинга Роман работал с 2010 года. К команде FootballHub он присоединился с начала запуска проекта, где вел собственную рубрику ROMARIOBEBETO, а в апреле 2018 года стал руководителем мультиплатфоренного медиа. За время управления проектом Роман достиг поставленных целей по количеству подписчиков в социальных сетях и вместе с командой сделал FootballHub прибыльным.

«Мне жаль, что Рома покидает компанию, потому что он – настоящий профессионал. Я горжусь, что когда-то пригласил на работу 19-летнего парня, который построил успешную карьеру и теперь делает шаг на встречу новым вызовам. Желаю Роме удачи в новом деле», — отметил руководитель управления спортивных проектов 1+1 media Степан Щербачев.

«Роман способствовал созданию сильной команды журналистов, которая делает контент не только про футбол, но и об околофутбольной тематике, вовлекая тем самым новую аудиторию. Он настоящий профессионал, который чувствует потребности спортивной аудитории и умеет создавать популярный продукт для интернет-среды. Мы благодарны Роману за вклад в трансформацию и развитие FootballHub», – прокомментировала Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 media.

«За 8 с половиной лет работы группа 1+1 media стала для меня родным домом. Тут поверили в меня и дали возможность для развития. Репортажи с разных городов и стран, общение с интересными людьми (знакомства, о которых я мог только мечтать), комментирование футбольных матчей… Работа моей мечты! Последние 9 месяцев менеджерская роль в проекте FootballHub – это большой аванс со стороны руководства и ответственность перед командой. Я хочу поблагодарить компанию и всех людей, которые были рядом. Без командной работы не было бы результатов, которых мы смогли достичь. Чувствую, что в моей профессиональной жизни необходимы изменения. Хочется с другой стороны посмотреть на украинский футбол и другие медиа. Я покидаю холдинг 1+1 media, но продолжаю быть патриотом «Профутбола» и проекта FootballHub», – отметил Роман Бебех.

В данный момент компания проводит конкурс среди кандидатов на должность руководителя FootballHub среди собственных сотрудников.

Напомним, проект о футболе для социальных сетей FootballHub стартовал 15 февраля. На платформе есть собственное видеопроизводство, онлайн-стрим, обзоры от топовых блоггеров, ежедневные эксклюзивы и тому подобное.

Фото: FootballHub