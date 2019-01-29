Рекламный холдинг Dentsu Aegis отказался от PR-агентства

PR-компания PointeR Agency «завершила поэтапный выход» из структуры Dentsu Aegis Network Ukraine и продолжит работать как самостоятельный бизнес. Об этом сообщает DAN Ukraine.

Ранее холдинг называл PointeR Agency своим стратегическим партнером. СЕО DAN Ukraine Александр Гороховский уверяет, что в результате реорганизации холдинг продолжит предоставлять PR-сервисы своим клиентам в рамках группы. «Трансформация стала весьма модным словом в современном бизнес-лексиконе. Но по-настоящему измениться готов не каждый. Мы находимся в постоянном поиске улучшений для того, чтобы продолжать быть лидерами в своей индустрии и в новом цифровом мире. Сейчас наступило время для того, чтобы PointeR Agency стал вести бизнес самостоятельно. Я признателен Олесе Стойко за многолетнюю работу в нашей коммуникационной группе, за развитие PR дисциплины. После выхода PointeR из Dentsu Aegis Network Ukraine наши клиенты продолжат получать все необходимые PR-сервисы внутри группы», – подчеркнул Александр Гороховский.

Руководитель PointeR Agency Олеся Стойко комментирует расставание с холдингом так: «9 лет работы в Dentsu Aegis Network Ukraine – важный этап моей профессиональной карьеры, и в качестве PR-директора группы, и как руководителя агентства. Я благодарна Александру Гороховскому за наставничество и возможность роста. Это был хороший опыт, и сейчас мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы развиваться самостоятельно».

Напомним, на прошлой неделе DAN Ukraine сообщала о назначении Ольги Мамай на позицию Partnership & Convergence Director холдинга.

Как известно, Dentsu Aegis Network Ukraine объединяет следующие агентства: Carat Ukraine, Vizeum Ukraine, Dentsu Media Ukraine, iProspect Ukraine, Isobar Ukraine, Posterscope Ukraine, Amplifi Ukraine, Amnet Ukraine и The Story Lab. Стратегическими партнерами группы являются агентства UMG, Media Press и MS-Smart Group.

Фото: PointeR Agency