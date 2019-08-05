Рейтинговый гигант Nielsen продается

Продажа Nielsen Holdings частной инвестиционной компании Blackstone не состоялась, теперь бизнес собираются продавать по частям. Такое решение принял совет директоров, сообщает The NY Post.

Elliott Management миллиардера Пола Сингера подталкивает компанию к продаже: в прошлом году его корпорация приобрела 8,4% акций Nielsen. После этого они взлетели более чем на 20% – с $22 до $27 за акцию.

Продажа Nielsen, чья стоимость превышает $17 млрд, включая долги, станет одной из крупнейших сделок с использованием заемных средств после финансового кризиса 2008 года. Изначально компанию планировали продать целиком, но покупатель не нашелся. The NY Post впервые сообщила о проблемах с продажей в марте, когда фаворит на аукционе, частная инвестиционная компания Blackstone, решил не заключать сделку, потратив месяцы на изучение Nielsen.

Nielsen имеет несколько направлений бизнеса: маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, рейтинги телевидения и исследования потребителей.

Фото: Nielsen