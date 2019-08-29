Региональная пресса США держится на плаву за счет некрологов

Местные газеты в США в значительной степени существуют за счет размещения некрологов. Такими выводами поделилась компания Adpay, занимающаяся некрологами и размещением рекламы, которая принадлежит Ancestry.com. Об этом сообщает Axios.

В общей сложности некрологи приносят СМИ около $500 миллионов в год, согласно Adpay. Ежегодно создается более миллиона оплачиваемых некрологов. Для сравнения, газетный рынок в США приносит около $25 миллиардов в виде рекламы и подписки вместе взятых.

Цена за некролог варьируется: некоторые газеты считают ее по количеству символов, другие – по количеству строк, квадратных дюймов или количеству слов. Также есть издания, оценивающие все некрологи по фиксированной ставке.

На небольших рынках (в маленьких городах) средняя цена за некролог составляет около $99. Цена пакета, как правило, является первоначальным предложением, которое делают директору похоронного бюро или частным лицам газеты или рекламные агентства. На маленьких рынках лучше, чем на средних и крупных, продаются фотографии вместе с некрологами, потому что стоимость одной фотографии ниже. Средняя цена за фото – $25.

На средних рынках средняя стартовая цена пакета составляет около $139. Они, как правило, успешно продают дополнительные функции, в том числе такие, как логотипы групп, с которыми связан умерший. На крупных рынках средняя цена пакета – около $94, что ниже, чем на небольших рынках. Но в целом они зарабатывают больше денег на некрологах за счет начислений.

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