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Региональная пресса США держится на плаву за счет некрологов

от Telekritika
От Telekritika 373
Главная Новости Региональная пресса США держится на плаву за счет некрологов

Учитывая трудности, которые принесла печатным изданиям эпоха цифровых технологий, некрологи наряду с рекламными объявлениями являются одними из последних постоянных источников дохода для американских СМИ.

Местные газеты в США в значительной степени существуют за счет размещения некрологов. Такими выводами поделилась компания Adpay, занимающаяся некрологами и размещением рекламы, которая принадлежит Ancestry.com. Об этом сообщает Axios.

В общей сложности некрологи приносят СМИ около $500 миллионов в год, согласно Adpay. Ежегодно создается более миллиона оплачиваемых некрологов. Для сравнения, газетный рынок в США приносит около $25 миллиардов в виде рекламы и подписки вместе взятых. 

Цена за некролог варьируется: некоторые газеты считают ее по количеству символов, другие – по количеству строк, квадратных дюймов или количеству слов. Также есть издания, оценивающие все некрологи по фиксированной ставке.

На небольших рынках (в маленьких городах) средняя цена за некролог составляет около $99. Цена пакета, как правило, является первоначальным предложением, которое делают директору похоронного бюро или частным лицам газеты или рекламные агентства. На маленьких рынках лучше, чем на средних и крупных, продаются фотографии вместе с некрологами, потому что стоимость одной фотографии ниже. Средняя цена за фото – $25.

На средних рынках средняя стартовая цена пакета составляет около $139. Они, как правило, успешно продают дополнительные функции, в том числе такие, как логотипы групп, с которыми связан умерший. На крупных рынках средняя цена пакета – около $94, что ниже, чем на небольших рынках. Но в целом они зарабатывают больше денег на некрологах за счет начислений.

Фото: Unsplash

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