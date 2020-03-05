Главная Новости Редакция «Слідство.Інфо» заявляет о давлении со стороны МВД
Редакция «Слідство.Інфо» заявляет о давлении со стороны МВД
НовостиСМИ

Редакция «Слідство.Інфо» заявляет о давлении со стороны МВД

от Telekritika
Telekritika 437

Заявление Александра Дубинского приобщили к ранее открытому делу о слежке за чиновниками США в Украине.

Министерство внутренних дел Украины приняло заявление народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского о слежке за чиновниками США в Украине и осуществляет досудебное расследование,  сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства», – сообщается на сайте.

Также отмечено, что следствие находится на личном контроле министра Арсена Авакова.

В редакции «Слідство.Інфо» напомнили, что в конце января 2020-го Александр Дубинский провел пресс-конференцию, во время которой обвинил «Слідство.Інфо» в шпионаже за должностными лицами США, и заявили, что расценивают сообщение МВД как давление со стороны министерства.

«Мы осознаем, что присоединение наших запросов Дубинскому к делу, которое лично контролирует министр Аваков, – это некий сигнал нам, чтобы мы боялись», – заявила главный редактор «Слідство.Інфо» Анна Бабинец.

Адвокат «Института развития региональной прессы» Людмила Панкратова также считает, что такие действия могут быть давлением на редакцию и ее источники.

В комментарии «Телекритике» заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Украины Ярослав Тракало сообщил, что заявление Дубинского приобщено к уже открытому ранее делу.

«Дубинский был опрошен полицией. То, что он сказал, было приобщено к материалам уголовного производства, которое было открыто еще до того, как Дубинский сделал заявление. Что именно приобщили к материалам, я вам сказать не могу, потому что это материалы следствия. Нового ЕРДРа никто не регистрировал по его заявлениям», – сказал он.

Фото: «Громадське»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Виктория Ярмощук стала первым СЕО в истории FILM.UA...

21.02.2020

«Новый канал» просит суд исключить Екатерину Варнаву из...

26.02.2020

Православный телеканал экс-генпрокурора назвал нового собственника

07.02.2020

Выставку MIPTV 2020 отменили по причине эпидемии коронавируса

05.03.2020

Джека Дорси могут сместить с поста CEO Twitter

02.03.2020

Комитет ВР поручил трем депутатам ознакомиться с делом...

10.02.2020

Допремьерные показы ленты «Черкассы» стартуют с 21 февраля

18.02.2020

У дочери Мердока опровергли слухи о том, что...

12.02.2020

Twitter будет маркировать фейковые сообщения

21.02.2020

«Мої думки тихі» собрали более 7 млн грн...

04.02.2020