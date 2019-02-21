🚦 «Радио Шансон» нарушило квоту ведение передач на украинском языке

Регулятор своим мониторингом за 7 февраля обнаружил, что в эфире «Радио Шансон» доля ведения передач на государственном языке составляла 57% суточного объема ведения передач против установленных законодательством 60%. Таким образом, регулятор указывает на признаки нарушение требований по радиоквоте (часть пятая статья 9 закона «О телевидении и радиовещании»). Квоты на песни на украинском языке радиостанция не нарушила.

С момента вступления в силу (8 ноября 2016-го) квот доля песен на украинском языке в радиоэфире должна была составлять не менее 25%, со второго года — 30%, с третьего года (с 8 ноября 2018-го) – не менее 35%. Квота на песни на украинском языке в радиоэфире обязательна для выполнения ежесуточно, а также отдельно во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Исключение прописано для радиостанций, в эфире которых минимум 60% музыкального контента на языках Евросоюза, для них квота остается на уровне 25%. Что касается языка ведения радиопередач, то в первый год она была установлена на уровне 50%, второй – 55%, третий – 60%. Санкция за нарушение требований закона – это взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.

Нацсовет не впервые мониторит радиостанцию на предмет нарушения законодательства. В декабря 2017-го регулятор оштрафовал радиостанцию на 300 тысяч гривен (25% лицензионного сбора) за песню, которая популяризирует морфлот страны-агрессора (Денис Майданов «Тихий океан»). Радиостанция штраф не оплатила, попытавшись отменить решение Нацсовета через суд.

Напомню, «Радио Шансон» входит в медиахолдинг «Бизнес Радио Групп» Анатолия Евтухова вместе с радиостанциями Power FМ, «Бизнес-радио», DJ FМ и общественно-политическим журналом «Фокус».

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