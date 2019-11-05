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Рада проведет слушания относительно безопасности журналистов 6 ноября

от Telekritika
От Telekritika 701
Главная Новости Рада проведет слушания относительно безопасности журналистов 6 ноября

Во время слушаний представители СМИ могут высказать свое видение ситуации относительно безопасности деятельности журналистов в Украине.

Верховная Рада огласила, что 6 ноября проведет слушания на тему: «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения». Об этом сообщается на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

Комитет также опубликовал порядок проведения слушаний: они начнутся в 12.00 и общее обсуждение будет длиться около двух часов. Формат слушаний также предусматривает возможность задать вопросы докладчикам: заместителю министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко, временно исполняющему обязанности начальника Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Александру Мотузянику, представителю Генеральной прокуратуры Украины и другим.

Также Комитет по вопросам свободы слова ВРУ пригласил всех представителей СМИ во время слушаний «высказать свое видение ситуации относительно безопасности деятельности журналистов в Украине и предоставить предложения относительно возможных путей решения существующих проблем и превентивных мер«. На данный момент выступать с вопросами и пожеланиями будут более 30-ти представителей СМИ и правозащитников.

Для того, чтобы задать вопросы и внести предложения, необходимо прислать их в секретариат Комитета по вопросам свободы слова до 17.00 5 ноября. Для этого необходимо подать личные сведения о лице, информацию о теме выступления (если такое планируется) и предложения к проекту рекомендаций парламентских слушаний.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за увольнение троих членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, назначенных по парламентской квоте, в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Фото: Pixabay

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