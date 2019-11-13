ДиджиталНовости

Рада приняла закон о сравнительной рекламе

от Telekritika
От Telekritika 579
Главная Диджитал Рада приняла закон о сравнительной рекламе

Теперь в рекламе можно будет открыто сравнивать свой товар с аналогом конкурентов.

12 ноября Верховная Рада поддержала законопроект № 0953 во втором чтении о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства с правом Европейского Союза в сфере сравнительной рекламы). Об этом сообщает «Новое время».

Данный закон позволит открыто сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурента. Таким образом, производитель сможет использовать в рекламе изображения, ссылки на товар и наименование конкурента, с которым сравнивает свой товар. 

За соответствующее решение проголосовали 326 депутатов. Авторы принятого закона подчеркнули, что документ направлен на адаптацию законодательства Украины к нормам Европейского Союза в сфере сравнительной рекламы.

Для того, чтобы производитель мог упомянуть продукцию в ролике или биллборде вместе с товарными позициями других компаний необходимо, чтобы реклама не нарушала украинское законодательство в сфере недобросовестной конкуренции. Также подобные товары в рекламе должны сравниваться объективно и без дискредитации. При этом имитация товаров, защищенных торговой маркой, – запрещена.

По прогнозам авторов закона, он позволит сделать очередной шаг на пути адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, будет стимулировать развитие честной конкуренции, усилит защиту экономических интересов потребителей и добросовестных предпринимателей.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

High quality: 3 девайса для тех, кто любит...

17.10.2019

Вышел первый трейлер фильма “Скажене весілля 2”

22.10.2019

В Нидерландах отключили пиратские серверы Moonwalk

22.10.2019

Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Возвращение»

05.11.2019

Star Media совместно с каналом «Украина» работает над...

24.10.2019

Два проекта 1+1 media попали в шорт-лист престижной...

29.10.2019

В StarLightMedia – новый креативный директор проектов Design...

24.10.2019

На пост главы Госкино претендуют четверо

01.11.2019

Канал «Украина» покажет продолжение сериала «Выходите без звонка»

22.10.2019

🎯«Снайперский» ретаргетинг: продать квартиру или инициировать секс?

16.10.2019