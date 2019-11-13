Рада приняла закон о сравнительной рекламе

12 ноября Верховная Рада поддержала законопроект № 0953 во втором чтении о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства с правом Европейского Союза в сфере сравнительной рекламы). Об этом сообщает «Новое время».

Данный закон позволит открыто сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурента. Таким образом, производитель сможет использовать в рекламе изображения, ссылки на товар и наименование конкурента, с которым сравнивает свой товар.

За соответствующее решение проголосовали 326 депутатов. Авторы принятого закона подчеркнули, что документ направлен на адаптацию законодательства Украины к нормам Европейского Союза в сфере сравнительной рекламы.

Для того, чтобы производитель мог упомянуть продукцию в ролике или биллборде вместе с товарными позициями других компаний необходимо, чтобы реклама не нарушала украинское законодательство в сфере недобросовестной конкуренции. Также подобные товары в рекламе должны сравниваться объективно и без дискредитации. При этом имитация товаров, защищенных торговой маркой, – запрещена.

По прогнозам авторов закона, он позволит сделать очередной шаг на пути адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, будет стимулировать развитие честной конкуренции, усилит защиту экономических интересов потребителей и добросовестных предпринимателей.

Фото: Pixabay

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