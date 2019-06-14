📄 Рада этого созыва не перерегистрирует законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах»

Законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах» не будет заново регистрироваться этим парламентом. Документ может быть принят не ранее чем через полгода или год уже новым составом Рады. Об этом на конференции «Дни электронных коммуникаций» сообщил медиаюрист Центра демократии и верховенства права CEDEM Игорь Розкладай, который работал над последней редакцией документа.

«Очевидно, что в эту каденцию парламента уже никто регистрировать ничего не будет. Тот проект, который зарегистрирован, – “сгорает”. Поэтому вопрос в том, какой будет у нас парламент, кто будет председателем Комитета, каким будет профильный комитет. Это и определит, насколько быстро, или долго, или вообще сможем двигаться с тем, чтобы представить его к первому чтению. Затем создать рабочую группу, чтобы доработать и подать его на второе чтение. В принципе, это возможно сделать за полгода. Возможно – до года. Это зависит от активности. Сейчас настолько все непредсказуемо, что прогнозировать трудно даже на несколько дней вперед», – сообщил Игорь Розкладай.

Медиаюрист решил не давать оценку ответственности парламента этого созыва за непринятие законопроекта.

Напомним, 13 марта председатель Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар сообщила, что в мае перерегистрирует законопроект об аудиовизуальных медиасервисах в новой редакции с учетом замечаний участников рынка. Для доработки документа в апреле была создана новая рабочая группа при Комитете. Депутат также сообщила, что законопроект в июне будет принят в первом чтении. Изначально документ был зарегистрирован Викторией Сюмар 14 декабря 2017-го и до сих пор не был рассмотрен парламентом, законопроект не был утвержден также Комитетом.

Как сообщалось ранее, 20 февраля 2019 года семь общественных и профессиональных организаций подписали открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на принятие законопроекта, чтобы не нарушать обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, согласно которому Украина обязалась до 1 сентября 2019-го усовершенствовать законодательство о медиауслугах, приняв закон об аудиовизуальных медиасервисах. Из-за непринятия законопроекта Украина не может стать полноправным участником программы ЕС «Креативная Европа», направленной на поддержку проектов в сфере культуры, диджитала и создания киносериального контента в копродукции с европейскими странами.

В марте «Телекритика» предлагала ознакомиться с последней на сегодняшний день редакцией документа. Законопроект, в частности, упрощает лицензирование для провайдеров, а также спутниковых и кабельных телеканалов – лицензирование для них заменяется на регистрацию. Документ расширяет также полномочия Нацсовета, в частности по регулированию в телерекламе, вводится новый соорган регуляции. Прописывается дополнительное регулирование «Зеонбуда», его тарифов, прописана возможность введения временной администрации в компании. Вводится также обязательная финансовая отчетность для вещателей и декларирование абонентских баз для кабельных провайдеров.

Фото: pixabay