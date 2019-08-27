Работать нардепам поможет чат-бот

Для помощи в работе народных депутатов Верховной Рады создали электронного помощника – чат-бот для парламентариев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это одна из инициатив по преобразованию бюрократического государства в “государство в смартфоне”, доступное и близкое для граждан, которые в нем нуждаются», – прокомментировала новоизбранный нардеп Галина Янченко. Также она добавила, что будущие депутаты уже столкнулись с большим количеством организационных и бюрократических вопросов: «Представление документов, сбор справок, различных бумаг, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате Верховной Рады, чтобы выяснить, как зарегистрировать и оформить на работу помощников, каким образом осуществляется порядок организации командировок, как записаться в тот или иной комитет или группу дружбы с другой страной».

Чтобы помочь депутатам разобраться в этом, в «Слуге народа» вместе с партнерами из Украинского института будущего и IT-управления Верховной Рады выдвинули инициативу создать электронного ассистента. По словам эксперта по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антона Семенова, чат-бот создан, чтобы сэкономить время депутата на поиск документов, отвечать на множество вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Рады, справочниках. «Уже сейчас он может помочь будущему депутату с оформлением его помощников, показать, какие залы доступны для заседаний, какие залы парламента касаются каких комитетов. Бот также может рассказать о законотворческой деятельности, предоставить много полезной информации, связанной с нормативными актами, пленарными заседаниями, заседаниями комитетов, ссылки на государственные реестры, хорошо ориентируется в телефонных справочниках парламента», – рассказал Антон Семенов.

По мнению председателя IT-управления Верховной Рады Украины Алексея Сидоренко, чат-бот — это шаг на пути к цифровой трансформации ВР. «Мы его видим прежде всего как гида и проводника сложными трущобами законодательного процесса, определенного действующим регламентом парламента и нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок работы с документами в Верховной Раде», – добавил чиновник.

Также он вспомнил об интегрированной системе «Электронный законопроект», разработанной для всех трех субъектов законодательной инициативы. «В прошлую пятницу в этой системе зарегистрирован первый в истории Верховной Рады Украины электронный законопроект, заверенный квалифицированной электронной подписью. Его зарегистрировал народный депутат VIII созыва Алексей Мушак. «Я думаю, – предположил Алексей Сидоренко, – что эта тенденция, после ознакомления с возможностями и функционалом этой системы, будет только набирать обороты».

Напомним, «Телекритика» писала, что презентация бренда цифрового государства состоится в сентябре на International IT Forum в Запорожье.

Фото: rada.gov.ua