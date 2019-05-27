🚦 Рабинович остановил выход своей программы на «112 Украина»

Народный депутат, глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович закрывает программу «Кто кому Рабинович?», которая выходила на «112 Украина» в воскресном прайм-тайме. Об этом политик сообщил 26 мая в эфире программы.

Нардеп считает, что формат программы исчерпал себя. «Все должно иметь свое завершение. Мне кажется, этот формат немного исчерпал себя, и по согласованию с режиссером, с руководством 112-го мы сегодня завершаем передачу «Кто кому Рабинович»», – сказал Вадим Рабинович, отметив, что посвятил пограмме 2,5 года.

Политик не исключает выхода новой программы с его участием. «Надо идти вперед, надо придумывать что-то новое, надо развиваться. Но я, честно, буду скучать по этим вечерам, по этой передаче, потому что сердце мое здесь, мне много пишут. Я постараюсь, чтобы мы не потеряли ничего и чтобы это воскресное время было занят еще интереснее», – сказал он.

Ранее, Дмитрий Гордон и Олеся Бацман объявили о том, что останавливают сотрудничество с телеканалом из-за частого появления в эфире Виктора Медведчука и трансляции идеологии «русского мира».

Отметим, сопредседателями политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Глава политсовета и председатель стратегического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – Виктор Медведчук.

Напомним, народный депутат и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак в октябре 2018-го купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

Фото: «Оппозиционная платформа – За жизнь»