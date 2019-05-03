🚫Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России. Что это означает?
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🚫Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России. Что это означает?

от Telekritika
От Telekritika 193
Главная Интернет 🚫Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России. Что это означает?

1 мая президент России Владимир Путин на законодательном уровне одобрил изоляцию рунета после принятия соответствующего закона Госдумой и Совфедом.

Изоляции российского сегмента интернета быть! Закон с бюджетом на реализацию в 30 млрд рублей предусматривает обеспечение автономной работы рунета без подключения к глобальной сети. Окончательное принятие закона повлекло бурю негодования в сети. «Телекритика» разобралась в основных особенностях альтернативного интернета.

Проект федерального закона был внесен в Государственную думу еще 14 декабря прошлого года, а одобрен в третьем чтении 16 апреля 2019 года. После принятия закона Советом Федерации 22 апреля его подписал Владимир Путин. Важно понимать, что закон нацелен на создание специальной инфраструктуры в случае отключения российского сегмента интернета от глобальной сети. Это как бы объясняет будущие действия Роскомнадзора:

  • Поставка нового оборудования для регулирования интернета;
  • Блокировка «нежелательных» сайтов даже по их трафику;
  • Централизованное управление интернетом;
  • Требование предоставлять информацию о владельцах точек обмена линиями связи и маршруте трафика через границу РФ;
  • Изменение маршрута запрещенного трафика;
  • Разрешение пользоваться только точками обмена из специального реестра;
  • Создание собственных DNS-серверов с адресами российских сайтов – то есть параллельного российского интернета, в который не смогут попасть люди извне.

Многие правозащитники и сторонники свободной сети высказались негативно о подобных инициативах правительства. К примеру, эксперт Moscow Coding School и бывший сотрудник Telegram Степан Коршаков расценивает положения закона как ограничение интернета, а не защиту от внешних угроз. Несмотря на публичные протесты, закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, а ряд его положений о национальной системе доменных имен и о криптиграфической защите информации – с начала 2021 года.

Заглавное фото: кадр из YouTube

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