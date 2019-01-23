«Прямой» запустил политический мультсериал с признаками использования черного пиара

Телеканал «Прямой» запустил политический мультсериал «Зашкварені» с отсылками к кандидатам на пост президента Украины. Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на две серии мультсериала, которые доступны на YouTube-канале «Прямого».

В мультсериале не указан производитель, отсутствуют также титры, что является нарушением законодательства. В начале каждой серии указано, что «редакция мультика» предлагает всем, кто увидит в нем знакомое лицо, «перекреститься, или обратиться к доктору, или вообще не смотреть».

Издание отмечает, что понятие «зашкварені» взято из уголовного жаргона, оно «обозначает человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии». Главной героиней первой серии (вышла 12 января) cтала Юлия Тимошенко, второй (вышла 22 января) – Владимир Зеленский.

«Телекритика» обратилась к директору телеканала «Прямой» Евгении Захаровой с просьбой назвать авторов мультфильма.

Напомним, 12 января «Прямой» показал часовой фильм-интервью «Пять дней с Кононенко» при участии Игоря Кононенко. Автором картины и интервьюером выступил генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов. Сегодня «Телекритика» сообщала, что программа «Караоке на майдані» может продолжить свой выход на телеканале «Прямой».

Фото: скриншот с YouTube