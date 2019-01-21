Против пиратства начали бороться через информацию в Whois

Это помогает идентифицировать нарушителей авторских прав – передает украинская антипиратская инициатива «Чистое небо» в связи с выходом публикации на TorrentFreak.

База данных, которая уже существует, содержит получателей больших блоков IP-номеров (компании, университеты, госучреждения), а не физических лиц. Одной из основных задач некоммерческой организации ARIN является распределение важнейших ресурсов интернета, включая адреса IPv4, IPv6 и номера AS. Они не распределяются напрямую конечным пользователям, а отдаются крупным компаниям, включая Google и Amazon, интернет-регистраторам, а также интернет-провайдерам.

До недавнего времени ARIN поддерживала базу данных Whois с помощью подхода кнута и пряника. Компании регулярно возвращались, чтобы запросить новые IP-адреса (пряник), и ARIN выделяли их только в том случае, если база данных Whois должным образом поддерживалась (кнут).

В письме, направленном правительству Канады в рамках пересмотра закона об авторском праве, ARIN подчеркивает, что база данных Whois является важным инструментом обеспечения прав интеллектуальной собственности. «Когда в интернете обнаруживаются материалы, нарушающие авторские права, или другой незаконный контент, Whois часто является первым пунктом исследования нарушителя, – говорит ARIN. – Правоохранительные органы и частные лица, чьи права нарушены, могут получить доступ к базе данных Whois либо в соответствии с политикой регистратора, либо по судебному решению».

ARIN опасается, что без надлежащей базы данных Whois расследования воровства контента и другой незаконной деятельности будет затруднено.

Эксперты озадачены национальным подходом – почему только Канада и именно она – и считают вопрос нарушения авторских прав и Whois глобальным. Правообладатели в Соединенных Штатах и ​​других странах, вероятно, тоже будут приветствовать такую инициативу. Для многих стран данные Whois были горячей темой в течение последних нескольких месяцев.

Катерина Федорова, руководитель украинской антипиратской ассоциации «Чистое небо», изложила свое видение ситуации: «Сейчас мир стоит перед вызовом – какие ограничения должны быть введены, чтобы защитить интеллектуальную собственность. Участие различных игроков экосистемы, их совместные усилия создают рабочие алгоритмы борьбы с нелегальной деятельностью, такие как использование информации базы Whois. Важно, чтобы все участники причастных процессов, не желающие пособничать преступникам, продолжали добровольно делать все, что от них зависит, для работы этих алгоритмов».

Регистраторы не первый раз помогают бороться с пиратами. В 2015 году ICANN предложил запретить «коммерческим» сайтам скрывать свои личные данные в Whois. Это поддержали группы правообладателей, включая MPAA, которые считают, что это поможет им привлекать к ответственности операторов нелегальных сайтов. Представитель MPAA Алекс Дикон заявил: «Обеспечение точности этих данных важно не только для MPAA и наших членов, но и для всех, кто использует интернет каждый день».

В 2018 году ICANN ввела временную меру ограничения доступа к личным данным в Whois, но правообладатели, в частности MPAA, были недовольны. MPAA считает, что общий доступ к личным данным приносит пользу широкой общественности, добавляя, что давать нужно только «обычную» информацию, которая и так применяется в коммуникации с контрагентами.

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