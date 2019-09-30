Программы дочери Бузины и Руслана Коцабы. Телеканал КРТ готовит перезапуск

Телеканал КРТ планирует перезапуск, в рамках которого запустит ряд новых программ с участием дочери Олеся Бузины Марии, Руслана Коцабы и нового главы «Партии регионов». Об этом сообщила главный редактор телеканала Елена Вавилова, экс-редактор газеты «2000», сценарист и соавтор книги воспоминаний об Олесе Бузине «Если вам скажут, что я умер, не верьте». Ряд интервью Вавиловой размещены на многочисленных ресурсах, в том числе на сайте «2000».

«Мы создаем семейный телеканал с Богом в душе и мощным духовным стержнем, основанном на славянском триединстве, каноническом православии и антивоенной риторике. Вместе с тем это будет современное интерактивное телевидение с широким спектром возможностей, которыми располагают электронные СМИ», – сообщила главред телеканала КРТ Елена Вавилова.

Елена Вавилова также дает понять, какой именно будет редакционная политика нового медиа: «Нас приучили к новостям, которые можно смотреть, только запивая их валидолом. Нас подсадили на сериалы, которые прививают нам так называемые западные цивилизационные ценности, разрушая наши исконные славянские. Изо дня в день мы получаем через «зомбоящик» инъекции ксенофобии, жестокости, пошлости и цинизма. Эти разрушительные процессы сказываются на здоровье нации, меняют матрицу общественного сознания, приводя к факельным шествиям, майданам и войнам. И об этом мы обязательно будем говорить со своими зрителями», – отметила она.

Телеканал готовит к эфиру следующие программы: о политических событиях – «Артефакты» с Петром Толочко, соучредителем так называемой «Партии политики Путина» и автором ряда публикаций на тему событий Евромайдана; общественно-политическое ток-шоу «На грани» с ведущим Иваном Миглазовым, лидером обновленной «Партии регионов»; «Прайм-аналитика» с Русланом Коцабой; авторский проект Дмитрия Васильца, экс-автора программ на «17-м канале» в YouTube, которого в ноябре 2015-го СБУ арестовала за «содействие в технической настройке» YouTube-канала «Новороссия ТВ»; «Топ блогеры Украины» с участием репера Тарика Незалежко, который является автором антиукраинских песен (в частности, об Евромайдане «Скачи, сука»); молодежный социальный проект «Шах и мат», соведущей которого стала дочь Олеся Бузины Мария.

Также на канале планируется запуск проектов, посвященных Донбассу и Крыму; цикл программ о публичных людях «Счастливая женщина» и Alter ago; программа «Утреннее настроение» и программа о православии.

Отметим, телеканал КРТ вместе с «православным каналом» «Глас» находятся в орбите влияния экс-регионала и экс-генпрокурора (в 2003–2004) Геннадия Васильева. Официальным владельцем КРТ является жена Васильева Лариса.

Фото: КРТ