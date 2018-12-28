Программа «Ревизор» осталась без ведущего
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Программа «Ревизор» осталась без ведущего

от Telekritika
От Telekritika 109
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Ресторатор Николай Тищенко говорит, что выполнил свою задачу в проекте. «Новый канал» собирается продолжить реалити на 10-й сезон с новым ведущим.

Следом за уходом Виктории Бурдуковой – продюсера творческого объединение №1, которое производит в частности программу «Ревизор», проект покинул ее ведущий – ресторатор Николай Тищенко. Решение он принял самостоятельно – ведущий не продлил контракт с «Новым каналом». Новый 10-й сезон программы выйдет с новым ведущим, в поисках которого сейчас находится «Новый канал», сообщает вещатель.

Николай Тищенко был ведущим «Ревизора» два сезона – «#сезонпрофі» и «сезон лакшери». Свой уход ресторатор объясняет тем, что за два года в проекте «Нового канала» выполнил все поставленные перед собой задачи. «“Ревизор” для меня был не просто проектом. Я прожил два года в командировках, в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев. Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором! Мы отсняли два сезона! Два очень сильных сезона! Я проверил те заведения, в которые никогда ранее не пускали ни одного журналиста. Показал вам свой подход к ведению бизнеса и свою планку. Впервые работал не в уютной студии с личным ассистентом – мы снимали на трех-четырех локациях в день, все вошло в эфир, все было честно и справедливо! Я получил самую высшую награду, о которой только может мечтать каждый телеведущий… «Телетриумф»! Даже не верится! 16 лет телевизионной карьеры, и именно с «Ревизором» меня ее удостоили. Я сделал все, что хотел, за эти два года в «Ревизоре». К сожалению, принял решение не продлевать контракт. Но, уверяю тебя, мой зритель, скоро мы увидимся в новых проектах “Нового канала”. Спасибо за любовь и рейтинги!» – цитирует «Новый канал» Николая Тищенко.

Шеф-редактор и соведущая реалити Анна Жижа отмечает, что изначально планировался только один сезон с Тищенко. «На кастинге мы сразу же поняли, что «Ревизор» с Николаем станет взрывом, фейерверком в эфире «Нового канала». Так и случилось! Мы понимали, что Николай – ресторатор, у которого, помимо постоянных командировок, есть масса других дел. И он не сможет отдаваться нам несколько сезонов. Потому с самого начала планировали делать один спецсезон с Николаем – #сезонпрофі. Но он прошел настолько круто, ярко и феерично, что мы решили продолжить. Второй сезон с Тищенко стал для нас шикарным бонусом. Он – крутой профи, успешный ресторатор, заботливый друг и абсолютно командный игрок. Съемочной группе проекта всегда везло с выбором ведущих, потому что каждый из них – яркая личность», – говорит Анна Жижа.

Команда «Ревизора» уже начала первые этапы кастинга нового ведущего. Выход 10-го, юбилейного сезона «Ревизора» планируется осенью 2019 года.

Напомним, 31 декабря «Новый канал» после 20 лет работы покидает Виктория Бурдукова, руководитель ТО №1 («Ревизор», «Страсти по Ревизору» и «Ревизор: Магазины»). Николай Тищенко был третьим ведущим проекта. До этого шоу вели Вадим Абрамов и Ольга Фреймут. В последнем сезоне соведущими выступали Анна Жижа и Елена Филонова.

Фото: 1+1

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