Продолжение «Школы» не за горами

В продолжении 2-го сезона сериала «Школа» мы наконец-то узнаем, как сложится судьба героев после пожара, кто с кем пойдет на выпускной и удастся ли детям найти общий язык со взрослыми перед поступлением в университет.

Как сообщает пресс-служба телеканала «1+1», в новых сериях появится еще одна героиня, которая составит конкуренцию Лоле. Ее роль исполнила Вероника Лукьяненко.

«Моя героиня принесет в сериал много изменений, временами хороших, а иногда – роковых для некоторых героев. Но, как и у каждой новенькой, у нее есть своя тайна, которую вскоре все узнают. Она заставит всех главных героев вспомнить, как это – удержать популярность и славу в школе, ведь последние события, которые произошли в ленте, затмили ту ожесточенную борьбу за почетное место самой крутой девочки в школе. Я счастлива, что стала частью такого популярного сериала, ведь следила не только за ходом событий в ленте, но и за главными героями в социальных сетях», – рассказала актриса.

Если же 4 марта для вас – это долго, тогда обратите внимание на допремьерный показ продолжения второго сезона. Скачивайте приложение 1+1 video и за 49 грн вы сможете просмотреть новые серии, не дожидаясь сериала на экранах телевизора. Купить ранний доступ и получить возможность увидеть продолжение сериала поклонники смогут уже с 1 марта.

Напомним, что «Школа» – сериал об актуальных проблемах подростков. Производством ленты занимается «1+1 Продакшн», продюсерами проекта выступили Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Дарина Жукова, Ксения Черная, Владимир Андриюк.

Фото: пресс-служба 1+1