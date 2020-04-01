Проблемы подкастинга: количество слушателей и загрузок снижается

Podtrac, сервис, анализирующий деятельность подкастинга, на днях опубликовал исследование, согласно которому количество слушателей и количество загрузок подкастов снизилось.

Исследование проводилось среди американской аудитории. Так, аналитики отмечают, что количество загрузок подкастов всех категорий, кроме категории «бизнес», за последние две недели сократилось на 4%. Также уменьшилась и аудитория за этот же период времени — на 5%.

Особенно заметно просели подкасты из категорий: «художественная литература» (-32%), «образование» (-16%), «true crime» (-9%) и «музыка» (-3%).

Однако есть и положительный момент. С начала года общий объем загрузок увеличился на 67% (с 30 декабря 2019-го), благодаря чему выросли подкасты из категории «новости» (+39%), «бизнес» (+29%) и «комедии» (+8%).

Напомним: ранее стало известно, что в США будут награждать авторов за лучшие подкасты.

Фото: unsplash

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