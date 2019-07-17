Привет, депрессия: ТВ и соцсети могут навредить психике тинейджеров

Канадские специалисты Монреальского университета и медицинского центра Университета Сен-Жюстин на протяжении нескольких лет проводили исследование с участием более 4 тысяч канадских подростков от 12 до 16 лет. ТВ и соцсети представляют идеализированный образ жизни, подростки, сравнивая себя с такими примерами, видят несоответствие, что порождает депрессию. Об этом сообщает канадский журнал Jama Pediatrics.

Добровольцы регулярно сообщали ученым о том, сколько времени они потратили на видеоигры, просмотр телепередач и использование социальных сетей. А информацию о своем психологическом состоянии заносили в специальные анкеты.

«Исследование показало, что время, потраченное подростками на социальные сети и просмотр телепередач, превышало общий средний уровень их использования в течение определенного года. Развитие симптомов депрессии также прогрессировало в течение данного периода. Таким образом, чем больше времени подростки проводят в социальных сетях и перед телевизором, тем серьезнее становятся симптомы депрессии», – рассказали ученые.

Телевидение и соцсети часто представляют идеализированный образ жизни современных молодых людей. Подростки, сравнивая себя с этим идеалом, видят несоответствие, что как раз может провоцировать симптомы депрессии.

В то же время связи между видеоиграми и психическими расстройствами ученые не обнаружили. Они объясняют это нереальностью и анимированной природой видеоигр, которые меньше влияют на психику тинейджеров.

Недавно «Телекритика» писала, что Instagram начинает кампанию по защите от оскорблений своих пользователей, в первую очередь подростков.

Фото: reddit