📢 При Общественном совете Нацсовета возобновил работу экспертный совет по выборам

При Общественном совете Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания возобновил работу Независимый экспертный совет по вопросам деятельности масс-медиа в связи с началом кампании по внеочередным выборам в Верховную раду. 5 июня экспертный совет по выборам провел свое первое заседание. Совет готов принимать обращения об оценке нарушений законодательства о выборах в телерадиоэфире. Об этом сообщает Общественный совет при Нацсовете.

Запросы по спорным вопросам соблюдения законодательства в ходе внеочередных выборов народных депутатов принимаются на почту nrada@nrada.gov.ua с пометкой «для экспертного совета». «В соответствии со своими уставными документами, экспертный совет на запрос от вещателей и рекламных агентств может осуществлять независимую экспертизу избирательных материалов на предмет их соответствия действующему избирательному законодательству или профессиональным стандартам журналистики. В состав совета включены ведущие медиа-юристы, психологи, представители общественных объединений», – говорится в сообщении.

На первом заседании, после перерыва, экспертный совет рекомендовал создать на официальном сайте Национального совета постоянный архив с полезными ссылками по вопросам соблюдения избирательного законодательства и профессиональных стандартов журналистики, а также принял к рассмотрению запрос полтавского телеканала «Последний бастион» о сроках публикации расценок на размещение политической рекламы во время внеочередных выборов народных депутатов.

Председателем экспертного совета по выборам остается Наталья Клитная, председатель Ассоциации правообладателей и поставщиков контента. Всего в экспертном совете 11 членов.

В Нацсовете рабочую группу по выборам возглавляет первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк. В марте, в разгар президентской кампании, чиновница указывала на блокирование работы экспертного совета – без обращений Нацсовета экспертный совет не мог полноценно работать. В частности, блокировалась подача документов о нарушениях в эфире телеканалов «Прямой», «5 канал» и ZIK.

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