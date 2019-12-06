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Президент Украины попал на обложку Time

от Telekritika
От Telekritika 285
Главная Новости Президент Украины попал на обложку Time

Издание написало объемный материал о Владимире Зеленском.

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку декабрьского номера журнала Time, который выйдет 16 числа. Об этом написал Time.

Владимир Зеленский – первый президент Украины, фото которого разместили на обложке Time. Надпись под фото гласит: «Человек посередине. Президент Украины Владимир Зеленский, о том, как он оказался между Путиным и Трампом». Также, по традиции, журнал опубликовал объемную статью о персоне с кавера.

Статья о Зеленском начинается с того, что он прошел «от съемочной площадки киевского комедийного фильма до самой большой политической драмы в мире, из-за которой американский президент может оказаться подвергнутым импичменту».

Журналист Саймон Шустер, который писал о президенте, сказал, что при встрече в ноябре заметил то, что Зеленский «постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он стал не просто более уставшим или более реалистом, в нем чувствовалось напряжение от политической болезни, которую когда-то ненавидел и хотел вылечить – цинизма».

Также журналист привел цитату президента: «Я живу здесь, – сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, – как в крепости, из которой я просто хочу сбежать».

Относительно импичмента Трампа, журналист написал, что «Зеленский и его помощники молчали о слушаниях, не желая втягиваться еще глубже в политические драки их самого важного союзника».

Однако фото Зеленского появится лишь на международной обложке издания. В Америке на кавере появится Дональд Трамп.

Напомним, на обложке декабрьского Vogue появилась первая леди Украины – Елена Зеленская.

Фото: Time

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