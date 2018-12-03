Президент раздал награды медийщикам

Согласно указу, размещенному на сайте главы государства, звание «Заслуженный журналист Украины» присвоено:

Вергелес Татьяне Владимировне – главному редактору информационного агентства «Западная информационная корпорация» – ИА «ZIK», г. Львов;

Кушниру Богдану Ивановичу – собственному корреспонденту отдела государственного предприятия «Редакция газеты «Голос Украины»», г. Львов;

Чистилину Владимиру Ивановичу – главному редактору газеты «Гражданское общество», г. Харьков.

Шевченко Ольге Владимировне – редактору общества «Телерадиокомпания «Регион»», г. Харьков.

Дмитрий Хоркин – ведущий официальных мероприятий и генеральный продюсер общественного «Украинского радио» – получил звание «заслуженный артист Украины».

Программный директор «5 канала» (ООО «ТК «НБМ»») Людмила Миллер получила орден «За заслуги» III степени.

Также орденом «За заслуги» III степени награждена актриса Марина Поплавская посмертно.

Напомним, актриса погибла 20 октября во время ДТП, когда автобус с актерами «Дизель шоу» столкнулся с грузовиком.

Фото: сайт президента