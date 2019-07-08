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Press Emblem Campaign рассказала, сколько журналистов убили в 2019-м

от Анна Тимаревская
От Анна Тимаревская 1109
Главная Новости Press Emblem Campaign рассказала, сколько журналистов убили в 2019-м

Швейцарская организация Press Emblem Campaign опубликовала отчет за первое полугодие 2019 года. С января по конец июня в 20 странах были убиты 38 журналистов.

По сравнению с предыдущим годом, количество жертв снизилось почти вдвое (в 2018-м убили 66 журналистов). Но в двух странах ситуация с безопасностью сотрудников СМИ остается очень тревожной: в Мексике за полгода убили 9 журналистов, в Афганистане – 6. Это треть от общего числа погибших. Информация появилась на официальной странице pressemblem.ch.

Организация обратила внимание Совета по правам человека на угрозу для жизни журналистов, а также поблагодарила Специального докладчика ООН по вопросам внесудебных, ускоренных или своевольных казней Агнес Калламард за доклад об убийстве в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашшоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Press Emblem Campaign инициирует создание инструмента для расследования убийств и других актов насилия относительно работников СМИ. «Крайне важно, чтобы преступления против журналистов не оставались безнаказанными и чтобы все должностные лица на всех уровнях были идентифицированы и привлечены к ответственности», — заявляют в организации.

В этом году в списке убитых журналистов — украинец Вадим Комаров. Спустя полтора месяца после нападения, которое привело к его смерти, правоохранительные органы все еще не нашли преступников и не сообщили о каком-либо прогрессе в расследовании.

Напомним, недавно Комитет защиты журналистов призвал президента Зеленского раскрыть убийство Павла Шеремета и освободить ряд украинских журналистов из мест заключения.

Фото: unian.ua

 
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