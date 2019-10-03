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Премьера обновленного «Рассмеши комика» состоится 5 октября

от Telekritika
От Telekritika 312
Главная Новости Премьера обновленного «Рассмеши комика» состоится 5 октября

Сезон откроет команда из Одессы

5 октября в 18:30 на телеканале «1+1» стартует новый сезон юмористического шоу «Рассмеши комика». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Напомним, в этом году шоу обрело новый формат, и теперь участники будут стараться заработать деньги уже не для себя, а чтобы помочь людям, которые в ней нуждаются.

В новом сезоне комиков будут смешить командным составом, представляющим один из городов Украины.

В первом выпуске примет участие сборная из Одессы. В начале программы они озвучат социальный проект и сумму для его реализации, которую собираются собрать благодаря своим шуткам.

Ранее «Телекритика» сообщала о новом судейском составе. Место Владимира Зеленского, как и в детском варианте программы, занял Юрий Ткач. Он будет вести программу в паре с Евгением Кошевым.

Фото: «1+1»

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