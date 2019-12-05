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Премьера нового сезона  #Гуднайт_клаб состоится 6 декабря

от Telekritika
От Telekritika 335
Главная Новости Премьера нового сезона  #Гуднайт_клаб состоится 6 декабря

Ведущим и автором шоу станет Валерий Жидков.

6 декабря в 22:40 на канале «1+1» состоится премьера нового сезона программы #Гуднайт_клаб от студии «Квартал 95». Об этом сообщила пресс-служба студии.

Впервые шоу вышло в эфир в апреле. Оно представляет собой ответвление другого стендап-проекта – #Гуднайтшоу, в котором Валерий Жидков также выступает автором и ведущим. 

В рамках шоу #Гуднайт_клаб Жидков задает тему вечера вступительным стендапом, а приглашенные юмористы пытаются всячески его развивать. Первый выпуск сезона будет посвящен здоровому образу жизни. 

В премьерном выпуске, кроме Жидкова, примут участие стендаперы: Никита Шевчук, Андрей Бережко, Макс Коновал, Сергей Липко и Настя Дерская.

Напомним, #Гуднайт_клаб – это открытая площадка, где каждый стендап-комик может поиграть по тем правилам, которые задает ведущий.

Фото: пресс-служба «95 квартала»

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