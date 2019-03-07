Представителей СМИ ждет новый «дресс-код» в Кабмине
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Представителей СМИ ждет новый «дресс-код» в Кабмине

от Telekritika
От Telekritika 8
Главная Новости Представителей СМИ ждет новый «дресс-код» в Кабмине

Правила входа в здание Кабмина ужесточили. Представителей СМИ также коснутся новшества в организации прохода в дом правительства.

6 марта на заседании правительства было принято решение о запрете доступа в дом правительства лицам, «действия которых создают опасность для окружающих», а также если их вид «оскорбляет человеческое достоинство» и общественную мораль либо не отвечает общепринятым требованиям пристойности, сообщает «Интерфакс-Украина».

Новые правила коснулись журналистов. Представители СМИ смогут попасть в здание по одноразовым пропускам, которые выдаются по заказу подразделений секретариата Кабмина, отвечающего за взаимодействие со СМИ. В отдельных случаях, при условии большого количества приглашенных СМИ, проход через посты охраны допускается по письменным заказам подразделения секретариата, с предъявлением документов, которые удостоверяют личность и профессиональную принадлежность.

Также предлагается предусмотреть перечень лиц, которым выдаются служебные удостоверения, бейджи, временные или постоянные пропуска в формате пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем.

Напомним, в прежней редакции порядка посещения дома правительства одной из причин недопуска в здание было состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: pixabay

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