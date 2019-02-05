Правообладатели США потребовали введения досудебной блокировки «пиратов»
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Правообладатели США потребовали введения досудебной блокировки «пиратов»

от Telekritika
От Telekritika 20
Главная Новости Правообладатели США потребовали введения досудебной блокировки «пиратов»

Досудебная блокировка пиратских сайтов по требованию правообладателей может стать реальностью в США уже в этом году.

Американские объединения правообладателей MPAA (Motion Picture Association of America), RIAA (Recording Industry Association of America) и другие ассоциации внесли в повестку торговой сделки между США и Великобританией блокировку пиратских сайтов. Эта практика уже применяется в Великобритании, и антипиратские группы надеются добиться того же в Америке, пишет torrentfreak.

Это уже не первая попытка пролоббировать подобную норму. В 2011 году в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект Stop Online Piracy Act (SOPA), который расширял возможности американских правоохранительных органов и правообладателей в борьбе с торговлей интеллектуальной собственностью, но он столкнулся с выражениями протеста и в 2012 году был отложен на неопределенное время. Сейчас, после протестов против SOPA, блокировка сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности, в ​​США применяется реже, чем в других странах.

Заключение торгового соглашения обязательно в преддверии Brexit. Для расстановки приоритетов в новом соглашении Торговый представитель США (USTR) запросил их у общественных групп. В ответ специализирующаяся на защите музыки RIAA указала на легкость блокировки правообладателями воров контента в Великобритании и выразила желание увидеть то же в США.

«Блокировка сайтов является высокоэффективной формой обеспечения соблюдения авторских прав в Великобритании и во многих других юрисдикциях по всему миру и является критически важным инструментом в обеспечении законной торговли цифровыми продуктами и услугами», – отметили в RIAA.

Также они заявили, что 63 музыкальных сайта были заблокированы по инициативе правообладателей, что привело к сокращению трафика на этих сайтах примерно на 75%.

RIAA и MPAA в этих требованиях поддержали Digital Creators, в которую входят Ассоциация американских издателей и News Media Alliance. Это говорит о том, что основные группы правообладателей больше не избегают темы блокировки сайтов-нарушителей в США.

Украинская антипиратская инициатива «Чистое небо» отмечает, что в Украине уже приняты законы, позволяющие правообладателям при надлежащем доказательстве своих прав оперативно ограничивать нелицензионный доступ к своему контенту, обратившись к провайдеру интернета. Закон «О государственной поддержке кинематографии», принятый в 2017 году, содержит механизм такой блокировки и уже сейчас позволяет защищать авторское право.

Отметим, законопослушные провайдеры придерживаются процедуры и блокируют пиратские сайты. Однако департамент интеллектуальной собственности при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) не может приступить к выполнению своих функций в полном объеме в части составления протоколов об административных нарушениях государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности, поскольку такая штатная должность до сих пор не утверждена.

Напомним, в январе Netflix стал первым стриминговым сервисом, который присоединился к ассоциации MPAA наравне с Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и Fox. Основной задачей Ассоциации является защита авторских прав и лоббирование ужесточения законодательства в этой сфере.

Фото: pixabay

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