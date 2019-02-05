Правообладатели США потребовали введения досудебной блокировки «пиратов»

Американские объединения правообладателей MPAA (Motion Picture Association of America), RIAA (Recording Industry Association of America) и другие ассоциации внесли в повестку торговой сделки между США и Великобританией блокировку пиратских сайтов. Эта практика уже применяется в Великобритании, и антипиратские группы надеются добиться того же в Америке, пишет torrentfreak.

Это уже не первая попытка пролоббировать подобную норму. В 2011 году в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект Stop Online Piracy Act (SOPA), который расширял возможности американских правоохранительных органов и правообладателей в борьбе с торговлей интеллектуальной собственностью, но он столкнулся с выражениями протеста и в 2012 году был отложен на неопределенное время. Сейчас, после протестов против SOPA, блокировка сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности, в ​​США применяется реже, чем в других странах.

Заключение торгового соглашения обязательно в преддверии Brexit. Для расстановки приоритетов в новом соглашении Торговый представитель США (USTR) запросил их у общественных групп. В ответ специализирующаяся на защите музыки RIAA указала на легкость блокировки правообладателями воров контента в Великобритании и выразила желание увидеть то же в США.

«Блокировка сайтов является высокоэффективной формой обеспечения соблюдения авторских прав в Великобритании и во многих других юрисдикциях по всему миру и является критически важным инструментом в обеспечении законной торговли цифровыми продуктами и услугами», – отметили в RIAA.

Также они заявили, что 63 музыкальных сайта были заблокированы по инициативе правообладателей, что привело к сокращению трафика на этих сайтах примерно на 75%.

RIAA и MPAA в этих требованиях поддержали Digital Creators, в которую входят Ассоциация американских издателей и News Media Alliance. Это говорит о том, что основные группы правообладателей больше не избегают темы блокировки сайтов-нарушителей в США.

Украинская антипиратская инициатива «Чистое небо» отмечает, что в Украине уже приняты законы, позволяющие правообладателям при надлежащем доказательстве своих прав оперативно ограничивать нелицензионный доступ к своему контенту, обратившись к провайдеру интернета. Закон «О государственной поддержке кинематографии», принятый в 2017 году, содержит механизм такой блокировки и уже сейчас позволяет защищать авторское право.

Отметим, законопослушные провайдеры придерживаются процедуры и блокируют пиратские сайты. Однако департамент интеллектуальной собственности при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) не может приступить к выполнению своих функций в полном объеме в части составления протоколов об административных нарушениях государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности, поскольку такая штатная должность до сих пор не утверждена.

Напомним, в январе Netflix стал первым стриминговым сервисом, который присоединился к ассоциации MPAA наравне с Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и Fox. Основной задачей Ассоциации является защита авторских прав и лоббирование ужесточения законодательства в этой сфере.

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