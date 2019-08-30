Правление 1+1 media возглавил Вячеслав Миенко

30 августа состоялось первое заседание правления группы 1+1 media, на котором члены правления избрали председателя. Им стал генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В сферу ответственности председателя правления входит обеспечение и организация работы правления, в т. ч. утверждение повестки дня, созыв и председательство на заседании, контроль за выполнением решений правления.

Напоминаем, на прошлой неделе группа 1+1 media представила обновленную структуру, которая соответствует политике децентрализации, заложенной в стратегию выхода в зону прибыльности 2021. В компании произошло разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы.

Вместо генерального директора стратегическое управление группой осуществляет правление, состав которого утверждается акционером компании. В состав правления вошли руководитель «Телевизионного бизнеса», генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов.

Фото: Дело