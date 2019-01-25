Правительство продлило врио гендиректора Концерна РРТ срок пребывания на должности
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Правительство продлило врио гендиректора Концерна РРТ срок пребывания на должности

от Telekritika
От Telekritika 15
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Кабинет министров 23 декабря, назначил Сергея Микрюкова временно исполняющим обязанности гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения до назначения нового руководителя предприятия.

Данная информация указана в распоряжении с подписью премьер-министра Владимира Гройсмана: «Возложить временно, до назначения в установленном порядке генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, исполнение обязанностей генерального директора указанного Концерна на директора технического Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Микрюкова Сергея Анатольевича», – говорится в документе.

27 декабря он был назначен на эту должность сроком на один месяц. Микрюков был назначен после освобождения от должности руководителя Петра Семерея в связи с окончанием срока однолетнего контракта. До этого Сергей Микрюков был техническим директором госпредприятия.

Напомним, «Зеонбуд» не подписал контракт на 2019 год со своим главным подрядчиком – государственным Концерном РРТ, обвинив компанию в срыве переговоров и «шантаже» персонально Сергея Микрюкова с целью отключить цифровые передатчики с 1 января. После этого в Госспецсвязи 29 декабря была созвана рабочая группа с участием телегрупп и Нацсовета, на которой обе стороны договорились работать по старым тарифам до 1 февраля и разработать новые тарифы вместе с телегруппами и «государственным экспертом Министерства юстиции».

Фото: pixabay

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