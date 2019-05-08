🔥 Правительство продлило срок действия эфирного аналога до конца года

Соответствующее постановление принял Кабинет министров, передает УНН.

Документом продлен до 31 декабря срок действия аналогового вещания для каналов телерадиоорганизаций местного вещания, у которых нет лицензии на цифровое вещание. А также для всех вещателей на территориях, граничащих с Россией, а также в районах, граничащих с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

В пояснительной записке к документу указано, что целью решения является защита национального телерадиоинформационного пространства и обеспечение полноты и непрерывности доступа населения к украинским программам.

Сейчас в Украине продолжается использование аналоговых передающих устройств на территориях, граничащих с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях; с Крымом – в отдельных районах Херсонской области; с оккупированной частью Донбасса – в Донецкой и Луганской областях; средства вещания местных телекомпаний на других территориях страны. Всего задействовано 341 радиоэлектронное устройство аналогового телевизионного вещания.

Напомним, 18 апреля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания согласился с предложением Госспецсвязи по перенесению отключения аналога с 1 мая на конец года и поддержал проект соответствующего постановления Кабмина, подготовленный Госспецсвязи.