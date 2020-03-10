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Правительство назначило временного министра культуры
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Правительство назначило временного министра культуры

от Telekritika
Telekritika 1083

На эту должность назначена Светлана Фоменко.

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко. Об этом сообщает «Укринформ».

После формирования правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта были реорганизованы в Министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена заместителем главы этого ведомства.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Так, вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, отдельно появились должность министра спорта, которую занял президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, и должность министра культуры.

Фото: «Укринформ»

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