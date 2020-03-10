Правительство назначило временного министра культуры

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко. Об этом сообщает «Укринформ».
После формирования правительства под руководством премьер-министра Алексея Гончарука Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта были реорганизованы в Министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавил Владимир Бородянский, а Светлана Фоменко была назначена заместителем главы этого ведомства.
Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Так, вместо должности министра культуры, молодежи и спорта Украины, которую занимал Владимир Бородянский, отдельно появились должность министра спорта, которую занял президент Национальной федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, и должность министра культуры.
Фото: «Укринформ»
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