💰 Порошенко потратил на телерекламу почти треть миллиарда, Зеленский – втрое меньше
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💰 Порошенко потратил на телерекламу почти треть миллиарда, Зеленский – втрое меньше

от Telekritika
От Telekritika 355
Главная Новости 💰 Порошенко потратил на телерекламу почти треть миллиарда, Зеленский – втрое меньше

Движение «Чесно» проанализировало финальные финансовые отчеты кандидатов в президенты.

Президент Петр Порошенко потратил на предвыборную телерекламу 329 млн грн, его оппонент Владимир Зеленский – всего 107 млн грн. Об этом говорится в исследовании общественного движения «Чесно».

Порошенко больше всего заказывал рекламу на каналах: «Украина» – 96,4 млн, «Интер» – 47 млн, СТБ – 31,8 млн, «Прямой» – 21,8 млн. Еще одной существенной статьей расходов для Порошенко было размещение внешней рекламы в ходе предвыборной агитации до первого тура – 58,2 млн грн (10% от всех расходов). Кроме того, 2,2 млн грн Порошенко перечислил НСК «Олимпийский» – за проведение дебатов 14 и 19 апреля.

💰 Порошенко потратил на телерекламу почти треть миллиарда, Зеленский – втрое меньшеЗеленский, в свою очередь, заказывал телерекламу на большинстве национальных телеканалов: ICTV – на 19 млн грн, СТБ и «1+1» – по 17 млн, канал «Украина» – 16,6 млн, «Интер» – 13,7 млн, «Новый канал» – 10,5 млн. 22,5 млн (или 16% фонда) победитель президентских выборов потратил на размещение рекламы на внешних носителях. За проведение дебатов на НСК «Олимпийский» 19 апреля Зеленский перечислил комплексу 1,7 млн грн.

💰 Порошенко потратил на телерекламу почти треть миллиарда, Зеленский – втрое меньше

Напомним, лидерами по размещению политической рекламы в ходе предвыборной кампании стали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Сергей Тарута, Александр Шевченко и Владимир Зеленский. Почти половину всех рейтингов набрали всего три кандидата – Порошенко, Тимошенко и Шевченко.

Фото: скриншот YouTube

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