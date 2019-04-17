📺Порошенко поручил СБУ проверить «112» и NewsOne на предмет угрозы нацбезопасности

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Службе безопасности Украины проверить информацию о возможных угрозах национальной безопасности со стороны телеканалов «112 Украина» и NewsOne, о которых говорится в постановлении Верховной рады. Об этом он сообщил 16 апреля в эфире телеканала «112 Украина».

Ведущие телеканала спросили у Порошенко, когда он собирается рассмотреть петицию в защиту телеканалов «112 Украина» и NewsOne, которая набрала больше 25 тыс. голосов. «Верховная рада приняла постановление о рисках, угрозах для национальной безопасности, исходящих от двух телеканалов. Перед тем, как рассмотреть этот вопрос, я поручил правоохранительным органам, отвечающим за национальную безопасность в Украине, срочно проверить информацию высшего политического органа государства – Верховной рады Украины», – сказал президент.

Он отметил, что как только проверка будет завершена, с ее результатами ознакомят телеканалы, и они смогут высказать замечания, которые примут во внимание. «И в случае, если информация будет подтверждена, этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО», – добавил Порошенко.

«Как оказалось, СБУ не просила оставить «112» в покое – как раз наоборот, они информировали Нацсовет о фиктивном владельце канала Эдуарде Катце», – Сергей Лещенко

Напомним, в конце марта, спустя почти полгода после того, как Верховная рада проголосовала за применение санкций против собственников «112 Украина» и NewsOne, СНБО поручил СБУ завершить проверку юридических лиц, связанных со «112 Украина» и NewsOne для введения против этих телеканалов санкций.

На слова президента отреагировал нардеп Сергей Лещенко, предположив, что вопрос каналов долгое время не вносился в повестку заседаний СНБО взамен на медиапартнерство. Нардеп также напомнил, что в сентябре прошлого года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен был принять решение о непродлении региональных цифровых лицензий «112 Украина». «Но глава Нацсовета Юрий Артеменко отложил рассмотрение вопроса якобы из-за письма СБУ. Но, как оказалось, СБУ не просила оставить “112” в покое – как раз наоборот, они информировали Нацсовет о фиктивном владельце канала Эдуарде Катце», – отметил нардеп.

Напомним, в конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к тогдашним собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne (на то время ими были гражданин Германии Эдуард Катц и отец нардепа Евгения Мураева Владимир). Заседание СНБО по данном вопросу так и не было проведено. После этого стало известно, что народный депутат и соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука Тарас Козак купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

Напомним, семилетний срок действия пяти цифровых лицензий «112 Украина», записанных на компании «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ» истек 19 сентября прошлого года. Лицензии вещателя по закону остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Регулятор может не продлить лицензии из-за непрозрачной собственности, наличия непогашенных предупреждений. По цифровым лицензиям у канала «112 Украина» есть пять непогашенных предупреждений и штраф за самовольную смену концепции. В таком случае у «112» останется лицензия на спутниковое вещание, к которой у регулятора нет претензий. По подсчетам «Телекритики», Нацсовет в 2018-м собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» шесть раз.

Телеканал «112 Украина», а также NewsOne, согласно мониторингам эфиров, регулярно освещают официальные мероприятие при участии Петра Порошенко. Во время избирательной кампании NewsOne отдавал предпочтение двум кандидатам в президенты – Юрию Бойко и Петру Порошенко.

Фото: 112