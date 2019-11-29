Депутат от «Слуги народа» считает, что пора «приглушить» свободу слова

Народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова». Об этом она сказала в эфире канала «Настоящее время».

Так, Василевская-Смаглюк, отметила: «Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь».

Таким образом она прокомментировала ситуацию о деле депутата ВР Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые подозреваются в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Позднее депутат сообщила, что ее слова вырвали из контекста. «Я за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине: коррупционной, циничной и тд.

Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова», — пишет Василевская Смаглюк у себя на Facebook-cтранице.

Ранее, 28 ноября у Маруси Зверобой ГБР проводило обыски. Причиной, по мнению ГБР, стало то, что волонтер подозревается в угрозах убийства Президента Украины Владимира Зеленского. По результатам обыска было найдено оружие, сообщают в ГБР.

Фото: пресс-служба «Слуги народа» в Facebook

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