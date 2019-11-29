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Депутат от «Слуги народа» считает, что пора «приглушить» свободу слова

от Telekritika
От Telekritika 545
Главная Новости Депутат от «Слуги народа» считает, что пора «приглушить» свободу слова

Об этом депутат Ольга Василевская-Смаглюк сказала в комментарии

Народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова». Об этом она сказала в эфире канала «Настоящее время».

Так, Василевская-Смаглюк, отметила: «Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь».

Таким образом она прокомментировала ситуацию о деле депутата ВР Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые подозреваются в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Позднее депутат сообщила, что ее слова вырвали из контекста. «Я за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине: коррупционной, циничной и тд.
Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова», — пишет Василевская Смаглюк у себя на Facebook-cтранице.

Ранее, 28 ноября у Маруси Зверобой ГБР проводило обыски. Причиной, по мнению ГБР, стало то, что волонтер подозревается в угрозах убийства Президента Украины Владимира Зеленского. По результатам обыска было найдено оружие, сообщают в ГБР.

Фото: пресс-служба «Слуги народа» в Facebook

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