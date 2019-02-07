Пора отвечать за свой контент: говорит Великобритания

Фактически, власти хотят, чтобы социальные платформы были узаконены и несли за публикуемый контент прямую ответственность, cообщает The Guardian.

Министр цифровых технологий Марго Джеймс заявила, что правительство введет законы, которые заставляют платформы социальных сетей удалять нелегальный контент и устанавливать приоритеты защиты пользователей, выходящие за рамки их коммерческих интересов.

«Компании, занимающиеся социальными сетями, которые несут прямую ответственность, особенно перед молодыми пользователями, похоже, не спешат делиться жизненно важными данными с учеными, которые могли бы помочь в решении реальных проблем, с которыми сталкиваются наши молодые люди в виртуальном мире», – говорит председатель комитета по науке и технологиям Норман Лэмб.

Правительство задумалось о регуляции после кампании Яна Рассела. Ян – отец Молли Рассел, 14-летней девочки, которая покончила с собой в ноябре 2017 года. Позже ее семья обнаружила, что дочь видела контент в социальных сетях, связанный с тревогой, депрессией, причинением себе вреда и самоубийством.

«Без сомнения, Instagram помог убить мою дочь», – говорит Ян. Он обвинил алгоритмы, используемые соцплатформой, в том, что она могла просматривать вредоносный контент.

Глава Instagram Адам Моссери признал, что Instagram еще не доработал свою платформу для избежания таких трагических случаев, а полагается на пользователей, которые сообщают о подобном контенте администраторам.

Недавно мы писали о том, что Facebook тайно платит молодым пользователям за использование их личных данных.

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