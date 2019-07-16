«Политическая расправа»: Оксана Марченко рассказала Оливеру Стоуну, как ее уволили с СТБ

Супруга главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко рассказала, почему рассталась с телеканалом СТБ. Об этом она заявила в документальном фильме Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine).

«Я провела 13 сезонов самых успешных шоу в Украине: “Х-фактор”, “Україна має талант”, но после того, как против Виктора были введены американские санкции, меня уволили. И, разумеется, это была политическая расправа со мной как с женой. Это ужасно, что жена в демократической стране фактически “получает” за мужа», – рассказала она.

Ведущая также сообщила, что планировала эмигрировать из страны: «Я сначала очень сильно боялась. Это было ужасно. Я просила Виктора: “Давай поедем”. Сотни тысяч украинцев выехали, талантливых, перспективных. Но Виктор сказал: “Куда мы поедем? Это моя страна. Это моя родина. Это мой дом. Я могу кому-то не нравиться. Кто-то может меня ненавидеть. У меня будет другое мнение. Но это моя страна, я ее люблю, почему я должен ехать? Мы остаемся”».

«Быть женой оппозиционного политика – очень трудно. Особенно последние пять лет, когда к власти пришли “демократы”, которые проповедуют “демократические ценности” и готовы каленым железом расправляться с теми, кто им не нравится, неугоден и говорит что-то другое», – считает телеведущая.

Примечательно, что в апреле 2017-го, когда Оксана Марченко покинула шоу «Х-фактор», она упоминала другую причину: «Не буду лукавить – решение далось непросто. Много лет я была ведущей «Х-фактора» (СТБ), до этого вела шоу «Україна має талант» (СТБ). Существует теория, согласно которой нельзя долго заниматься одним и тем же делом, нужно выходить на новые уровни. Я никогда не боялась сказать: “Прощай”, чтобы вскоре услышать новое: “Здравствуй”».

Перед уходом из проекта Оксана советовалась с мужем. «У нас не принято рубить с плеча, если это не какой-то экстренный вопрос, требующий немедленного решения. Муж меня поддержал, как я уже сказала. Для него в этом решении было главным, чтобы мне было хорошо. А дочь расстроилась, так ей не хотелось расставаться с «Х-фактором». Она всегда была там со мной, на всех эфирах, до глубокой ночи. Всех там знает, и ее все знают», – говорила в 2017-м Марченко.

На вопрос, не отговаривал ли ее муж работать, чтобы больше уделять времени дому, Оксана ответила так: «Я стараюсь не давать Виктору Владимировичу повода почувствовать, что я уделяю семье мало времени. Он тоже человек очень занятой. Но мы обязательно находим для себя время. Ужинаем вместе, вместе проводим выходные. На детских каникулах летом мы наверстываем то, что упустили в течение учебного года из-за нехватки времени. А о том, чтобы я не работала, вопрос вообще не поднимался. Я люблю телевидение, журналистику, но если надо будет сделать выбор – сделаю его, не задумываясь, в пользу семьи».

В декабре 2017-го Оксана Марченко была ведущей реалити-шоу «Время строить» на телеканале «Интер». Осенью 2018-го – участницей шоу «Танцы со звездами» на «1+1».

Документальный фильм Оливера Стоуна с 15 июля находится в открытом доступе на канале Виктора Медведчука в YouTube. Телеканал «112 Украина», который готовился показать фильм 13 и 16 июля, снял его с эфира. 19 июля фильм покажет российский телеканал «Россия-1».

Фото: 112.ua