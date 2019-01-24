Показатель ARPU на рынке Pay TV Украины за год вырос в два раза, – GfK Ukraine
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Показатель ARPU на рынке Pay TV Украины за год вырос в два раза, – GfK Ukraine

от Telekritika
От Telekritika 66
Главная Новости Показатель ARPU на рынке Pay TV Украины за год вырос в два раза, – GfK Ukraine

Средняя стоимость услуги платного телевидения выросла с 41–50 гривен до 81–100 гривен.

Платформа спутникового телевидения Viasat представила результаты совместного с GfK Ukraine исследования рынка платного телевидения. Указано сравнение средней цены на ТВ-пакеты операторов платного телевидения в IV квартале 2017 года с IV кварталом 2018-го. Исследование проводилось для «определения оптимальной цены для бизнеса услуг платного телевидения», сообщает Viasat.

Согласно результатам исследования, большинство тех, кто готов платить за услуги платного ТВ, готовы платить до 100 грн. Эта цена на 40 грн выше той, которую готовы были платить в IV квартале 2017 года большинство потенциальных и реальных пользователей платного ТВ. В GfK Ukraine отмечают, что в предыдущие 3 года оптимальная цена для бизнеса платного ТВ находилась в диапазоне 41–50 грн в месяц, и только в конце 2018 года можно отметить ее четкое увеличение до 81–100 грн/мес.

Показатель ARPU на рынке Pay TV Украины за год вырос в два раза, – GfK Ukraine

«Такие изменения на рынке платного телевидения демонстрируют готовность потребителей платить справедливую цену за потребляемый контент и их понимание его ценности. Благодаря росту стоимости услуги ТВ потребители могут рассчитывать на увеличение качества и разнообразия контента, производимого, в том числе, украинскими медиа группами», – говорится в сообщении.

Данные репрезентативны для населения в возрасте старше 16 лет, исследование проводилось на территории всей Украины.

Напомним, в связи с грядущим кодированием спутникового сигнала телеканалов 4 ведущих телегрупп, запланированым на второй квартал, компания Viasat разработала специальный тарифный пакет «Национальный» стоимостью 29 грн/мес. Пакет включает базовый набор рейтинговых национальных каналов и действителен на период до кодирования спутникового сигнала. Ценовой диапазон других пакетов составляет от 69 грн/мес. до 249 грн/мес.

Фото: pixabay

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