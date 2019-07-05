Под офисом «Плюсов» митинговали сторонники блогера Анатолия Шария

Возле офиса 1+1 media вечером 4 июля прошел митинг сторонников блогера Анатолия Шария. Телегруппа обнаружила, что собрание было организовано в Telegram. В холдинге отметили также «развлекательную программу» митингующих.

Акция началась в 17:30, в ней приняли участие две группы людей. «Приспешники Анатолия Шария с заблаговременно приобретенными красными воздушными шариками и нарисованными плакатами организованно пришли к главному офису медиахолдинга. Как и положено представлениям, ход митинга был организован при участии различных ролей. По их предварительно спланированному сюжету, действующих лиц распределили на группы. Группа 1 ‒ митингующие сторонники Анатолия Шария, и группа 2 ‒ проплаченные ими же псевдо-«титушки», которые якобы на заказ нашей медиагруппы были привлечены для расправы с группой митингующих 1. Псевдо-«титушки» своих действий так и не проявили. Мы убеждены, что люди в здравом уме поймут, что мы не имеем какого-либо отношения ни к одной из двух групп людей и выше этого «театра абсурда»», – объясняют в 1+1 media.

Акция длилась около 3 часов и была заранее спланирована в одном из Telegram-каналов: «Именно планирование акции, в том числе и поиск «титушек», начался накануне в одном из Telegram-каналов. В частности, 3 июля в публикации, автором которой является «Шарий Админ», читателей призывали покупать красные воздушные шарики и организовать любой плакат. В тексте сообщения звучало: «Большая просьба: закупиться красными шариками. Можно на палочке шарик купить. Он дешевле. Кто хочет, может организовать какой-нибудь плакат». В день проведения митинга участники активно обсуждали ход подготовки и каждый собственный шаг в telegram-чате», – добавляют в медиагруппе.

Телегруппа осуждает деятельность Анатолия Шария: «Как украинский медиахолдинг, который руководствуется принципами открытости, уважения, прозрачности и здравого смысла, мы понимаем, что тот невысокий уровень уважения и поддержки украинского гражданина к господину Шарию вместе с его приспешниками, является результатом исключительно ряда его действий и высказываний. А также специфической репутации, которая сформировалась после того, как Анатолий публично критиковал нежелание Украины сближаться с Россией. Мы уверены, что акция носит политический характер и направлена на дискредитацию канала в предвыборный период», — подытожили в телегруппе.

Единственным изданием, которое освещало акцию, было «Детектор медиа».

Гендиректор холдинга Александр Ткаченко отмечает, что участники акции не смогли сформулировать требования к холдингу:

В ответ на заявление 1+1 media Анатолий Шарий отметил, что акция носила исключительно мирный характер:

Напомним, блогер Анатолий Шарий известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, распространением антиукраинских фейков, продвижением пророссийской идеологии, поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов.

Телеканал «1+1» в новостях ТСН освещал события, возникшие вокруг регистрации блогера и его партии Центральной избирательной комиссией. Как уведомлялось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, а также бывшего депутата от «Партии регионов» и экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, ссылаясь на решение судов, во время которых был подтвержден факт проживания этих лиц в Украине в течение последних 5 лет. 2 июля, в Киеве, на Майдане Независимости состоялась акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты. 3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария.

Фото: пресс-служба 1+1 media, заголовне фото — Анна Федорук