«ПлюсПлюс» показал лучшие результаты телесмотрения «Всеукраинской школы онлайн»

Телеканал «ПлюсПлюс», входящий в группу 1+1 media, показал 6 апреля, в первый день старта инициативы «Всеукраинская школа онлайн», лучшие результаты телесмотрения уроков среди других каналов, которые поддержали инициативу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«ПлюсПлюс» в рамках своего проекта «Украинская ТВ Школа» транслировал 6 апреля для учеников 5 класса в прямом эфире уроки по английскому языку и математике. Телеканал стал абсолютным лидером телесмотрения по основным аудиториям. Так, 6 апреля доля по аудитории «4+, вся Украина» составила 4,8%, доля по аудитории 18-54 (50К +) составила 3%. В общем уроки увидело почти 670 тысяч зрителей.

Напомним, для учеников 5 класса расписание построено таким образом, что школьники будут смотреть на телеканале «ПлюсПлюс» 3-4 урока в день. В понедельник: английский язык; математика; зарядка. Во вторник: украинский язык; математика; зарядка. В среду: украинский язык; история; зарядка; английский язык. Расписанием 8 апреля будет: украинский язык; математика; зарядка. 9 апреля: английский язык; математика; зарядка.

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Показатели рассчитаны для целевых аудиторий: 4+ (Украина), 18-54 (50К +). Подробнее о показателях и определении целевых аудиторий — в глоссарии ИТК.

Напомним, 6 апреля в 10:00 стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» – украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки транслируют уроки по 11 предметам. Запись уроков проходит на базе Новопечерской школы, где 40 учителей из Киева стали учителями для учеников со всей Украины. К урокам приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы преподавателей, проводят с ними опыты, решают в эфире задачи.

Распределение школьных программ в рамках «Всеукраинской школы онлайн» по телеканалам: 5 класс – «ПлюсПлюс», телеканал «112 Украина»; 6 класс – Zoom, NEWSONE, «Пиксель»; 7 класс – ZIK; 8 класс – «УНИАН-ТВ», «Индиго»; 9 класс – телеканал «Рада», «UA: Культура»; 10 класс – «UA: Первый»; 11 класс – М1.

Уроки доступны к просмотру также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, «Киевстар ТВ», «ТСН.ua», «УНИАН.net», «Главред».

Фото: «ПлюсПлюс»

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