🔥 «Плюсы» покажут сериал «Чернобыль» в прайм-тайме будней

Телепремьера сериала «Чернобыль» в эфире телеканала «1+1» состоится во вторник, 18 июня, в 20:45. Драма выйдет с украинским дубляжом. Соответствующие анонсы идут в эфире «1+1».

В пресс-службе вещателя «Телекритике» уточнили, что 5-серийная драма будет выходить в эфире телеканала в течение трех дней — 18, 19 и 20 июня в 20:45. 18 и 19 июня «1+1» покажет по 2 серии проекта, а 20 июня выйдет пятая, заключительная.

Напомним, финальная пятая серия сериала вышла 4 июня. Тогда же стало известно, что телеправа на показ сериала в Украине приобрел канал «1+1». Также сериал будет доступен онлайн на VOD-платформе 1+1 Video.

Как писала «Телекритика», на IMDb у «Чернобыля» самый высокий рейтинг среди всех сериалов, вышедших на сегодняшний день.

Съемки «Чернобыля» проходили в Киеве, Припяти и Литве. Сериал создавался по заказу американского канала HBO и британского Sky, но в съемках также принимал участие украинский продакшен Radioaktive Film, а модель энергоблока №4 создана украинской студией Postmodern Digital.

Ранее «Телекритика» в 10 пунктах подытожила, как «Чернобыль» повлиял на культуру и бизнес.

Напомним, что создателей сериала уже дважды пытались уличить в плагиате.

Фото: НВО