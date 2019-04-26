⛔ «Плюсы» поделились кейсом борьбы с пиратством сериала «#Школа»

После запуска допремьерного показа последнего цикла сериала «#Школа» интернет-подразделение 1+1 media – 1+1 Digital – обнаружило стримы на YouTube, зрители выкладывали видеоспойлеры про сериал. Кроме того, пользователи пытались пересылать друг другу серии в мессенджере Telegram и делиться ими в различных группах в социальных сетях.

О том, как команда 1+1 Digital защитила от интернет-пиратства один из самых рейтинговых украинских сериалов телеканала «1+1», рассказывает Product Owner проекта SUDUM Андрей Бахталовский, отвечая на запрос «Телекритики».

Несмотря на то, что допремьерный показ сериала «#Школа» был возможен только для пользователей мобильных устройств, в группе зафиксировали факты пиратства способом трансляции онлайн-стримов на YouTube. «Ввиду технологических особенностей воровать контент с мобильных и Smart TV приложений сложнее, чем с веб-ресурсов. Но практически сразу после запуска продажи допремьерного показа мы обнаружили стримы на YouTube. Кроме того, появились спойлеры про сериал. Сегодня стриминг доступен каждому, у кого есть смартфон и подключение к интернету. Поэтому правообладателям стоит позаботиться о мониторинге онлайн-трансляций», – рассказывает Андрей Бахталовский.

Серии, которые загружались на YouTube, вскоре появлялись и на пиратских ресурсах. Диджитал-команда медиагруппы фиксировала, как пользователи делились друг с другом скачанными с YouTube сериями в мессенджере Telegram, а также в различных группах в социальных сетях. «По нашим наблюдениям, самый популярный мессенджер украинских пиратов – Telegram. Для передачи пиратского контента пользователи чаще всего использовали именно этот мессенджер. Telegram был выбран не случайно, ведь он хорошо защищен от внешнего вмешательства, и в нем тяжелее всего удалить контент даже по просьбе правообладателя. В случае обнаружения нелегальных копий, мы связываемся с администрацией мессенджера, и после этого они удаляют такой контент», – отмечает Бахталовский.

По нашим наблюдениям, самый популярный мессенджер украинских пиратов – Telegram. Для передачи пиратского контента пользователи чаще всего использовали именно его.

Вычислить пиратские случаи 1+1 Digital помогла собственная разработка – сервис Sudum. Сервис обнаруживает нелегальное распространение копий, после чего работает с каждой ситуацией, присылая автоматические уведомления сторонним сервисам о прекращении трансляций. 1+1 Digital удается также вычислять пиратов своего контента. «Одна история, которая касалась пиратства сериала «#Школа», закончилась в итоге хеппи-эндом. Когда мы только запустили возможность купить ранний доступ сериала, то выявили 14-летнего мальчика из Киевской области. Ребенок купил ранний доступ, воспользовавшись карточкой своей мамы, и решил поделиться сериями со своими друзьями, создав группу в Telegram. Он не понимал, что когда он делился записями новых серий в интернете со своими друзьями и подписчиками, он нарушал чьи-то права. Мыслей заработать на сериале у него не было. В нашем случае мы провели с ребенком и его мамой воспитательную беседу, а также устроили экскурсию по офису 1+1 media, на которой рассказали про производство фильмов и сериалов – какая огромная махина задействована в производстве контента и как влияют такие неосознанные действия на бизнес. Ведь чем больше добросовестных потребителей контента, тем больше финансов на создание новых качественных продуктов», – сообщает Product Owner проекта SUDUM.

В результате в 1+1 Digital рассматривают возможность проведения образовательной лекции о культуре легального потребления контента. «Вышла интересная история, которая получит свое продолжение в образовательном мероприятии как для учеников, так и для родителей учеников этой школы от команды 1+1 Digital и юристов SmartSolutions, с которыми сотрудничает группа. В этом и подобных случаях, на самом деле, источником проблемы является отсутствие не только у детей знаний или представления о том, что же такое права интеллектуальной собственности, но также и неосведомленность родителей в этом вопросе. Мы видим в этом серьезную проблему, ведь, не закладывая эти знания детям, мы не сформируем у них правильное отношение к потреблению контента, когда они станут взрослыми. Ну а если этих знаний нет и в семье, у взрослых, то проблема усугубляется. И такой образовательной миссией должны заниматься не только правообладатели, но и государство», – делится планами Андрей Бахталовский.

Не закладывая знания детям, мы не сформируем у них правильное отношение к потреблению контента, когда они станут взрослыми. Ну а если этих знаний нет и в семье, у взрослых, то проблема усугубляется.

В дальнейшем в 1+1 Digital не будут делить пиратов на «хороших» или «плохих» и напоминают, что любой пират должен нести ответственность за пиратство. «Неважно, как делить пиратов: на хороших или плохих, с корыстными побуждениями или без. Любое незаконное копирование и распространение контента – это воровство, которое приносит значительный ущерб правообладателю. Любой пират должен нести ответственность за свои действия, а материальной она будет или нет – вопрос к правообладателям и закону. Тем не менее мы уверены в том, что прививание культуры легального потребления контента сегодня поможет сократить интернет-пиратство завтра. Поэтому намерены и дальше развивать образовательные инициативы в этом направлении», – резюмирует Андрей Бахталовский.

Напомним, 1+1 Digital ранее сообщил, что допремьерный показ последнего цикла сериала «Школа» купили 3500 пользователей мобильного приложения 1+1 video. Подписка стартовала 1 марта за 4 дня до показа на ТВ. Стоимость подписки составляла 49 гривен. Сериал «#Школа» был первым опытом допремьерной продажи для холдинга. 1 апреля телегруппа заявила о запуске допремьерной продажи сериала «Звонарь» телеканала «2+2». Премьерные серии «Звонаря» до выхода на ТВ, можно было посмотреть на сайте или в мобильном приложении 1+1 video за 49 гривен.

Как отмечалось ранее, 1+1 Digital запустил серию бесплатных образовательных мероприятий –1+1 Digital Weekend, цель которых – рассказать о технологиях в современных медиа. Ближайшее мероприятие состоится 11–12 мая в Харькове, а следующее – 8–9 июня в Ивано-Франковске. Информационным партнером мероприятия выступает «Телекритика».

Фото: «1+1»