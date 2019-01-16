«Плюсы» к старту сериала о Донбассе запустили онлайн-платформу с историями переселенцев
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«Плюсы» к старту сериала о Донбассе запустили онлайн-платформу с историями переселенцев

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Новости «Плюсы» к старту сериала о Донбассе запустили онлайн-платформу с историями переселенцев

Канал назвал также дату премьеры сериала «Маршруты судьбы».

Телеканал «1+1» к премьере сериала о Донбассе «Маршруты судьбы» создал онлайн-платформу, на которой размещаются истории пользователей социальных сетей, где они откровенно рассказывают, как им удалось начать жизнь сначала после того, как пришлось покинуть свои дома на востоке Украины.

Для того чтобы поделиться своей историей о том, как за несколько часов, дней, месяцев удалось изменить свою жизнь, необходимо на собственных страницах в социальных сетях Facebook или Instagram опубликовать рассказ с хештегом #МоїМаршрутиДолі. Одним из первых это сделал Сергей Иванов – ведущий политического ток-шоу «Право на власть» и популярный блогер, который родом из Луганска. Он поделился советом для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за военных действий на востоке Украины.

Премьера сериала «Маршруты судьбы» состоится 21 января в 20:45 на телеканале «1+1». Саундтреком к ленте стала песня украинской группы «Скай» – «Мелодия сердца». Лента снималась при поддержке проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).

Напомним, лента рассказывает о водителе маршрутного такси Сергее, который перевозит людей через линию разграничения между временно оккупированными украинскими районами и подконтрольной территорией. Жизнь Сергея сложно назвать счастливой, ведь он пережил смерть своей семьи, а также потерял память в результате взрыва в автомобиле. Сергей решил, что ему самому нужно разобраться и выяснить, что же стало причиной аварии.

«Плюсы» к старту сериала о Донбассе запустили онлайн-платформу с историями переселенцев

После трагедии главной целью Сергея стала помощь окружающим, которым необходимо преодолеть расстояние, отделяющее их от близких людей. Ежедневно главный герой сталкивается с разными людьми, которые делятся с ним своими историями и переживаниями. За основу в драме взяты реальные истории украинцев.

«Плюсы» к старту сериала о Донбассе запустили онлайн-платформу с историями переселенцев

Производством сериала занималась компания «1+1 Продакшн». Режиссер-постановщик – Иван Сауткин, художник-постановщик – Сергей Брежстовский. Генеральные продюсеры ленты – Александр Ткаченко, Алена Еремеева, Дарья Жукова. Креативный продюсер – Жанна Максименко-Довгич.

Фото: 1+1 media

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