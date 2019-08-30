«Плюсы» готовят на 2020-й адаптацию пародийного шоу Your Face Sounds Familiar 

Телеканал «1+1» в 2020-м будет адаптировать большое развлекательное форматное шоу. Об этом 28 августа сообщил генеральный продюсер канала «1+1», член правления 1+1 media и руководитель ТВ-направления группы Максим Кривицкий в пресс-центре газеты «КП в Украине».

«Мы на “1+1” сейчас прорабатываем возможность запуска одного большого шоу. Пока не готов сказать, какого именно. Это всемирно известный формат. Очень успешный. Думаем, как его правильно адаптировать, чтобы он успешно зашел. Есть свои нюансы, специфика. Сейчас мы над этим работаем», – сообщил Максим Кривицкий.

Отметим, в конце июня экс-генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко рассказал изданию C21 media, что телеканал готовит на 2020-й украинскую адаптация шоу Your Face Sounds Familiar.

Собственник формата Your Face Sounds Familiar – голландская компания Endemol. Участники программы – известные артисты, примеряли на себя образы музыкантов и поющих актеров прошлого и настоящего, и вживую исполняли на сцене их песни, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал. Шоу было адаптировано в 40 странах мира.

В 2012 году Your Face Sounds Familiar адаптировал в Украине «Новый канал» под названием «Шоумаsтгоуон», в 2013-м – канал «Украина» под названием «Как две капли». Производством проекта для «Украины» занималась российская компания «ВайТ Медиа» (съемки проходили в Киеве).

Фото: скриншот YouTube