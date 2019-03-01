ПЛЮСПЛЮС рассказал о премьерах весеннего сезона

В течении весны телеканал покажет премьеры мультсериалов «Крылатые спасатели», «Звездная принцесса против сил зла» и «Невероятные приключения Блинки Билла». Кроме того, на экранах выйдут новые сезоны мультсериалов «Леди Баг и Супер Кот», «Ниндзяго», «Утиные истории», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Тобот», «Супер крылья», «Нелла - принцесса-рыцарь», «Инфинити Надо» и «Артур и минипуты».

Март откроет французско-корейская премьера «Леди Баг и Супер Кот». Двое подростков, который днем влюблены друг в друга, ночью становятся супергероями. Они работают вместе для общей цели - защитить свой город от негодяев, но даже не догадываются, кто скрывается под маской.

Продолжит первый месяц весны абсолютная новинка для отечественного телеэфира - канадский мультсериал «Крылатые спасатели». Приключения птиц Свифта, Пенни, Броди и Рода не только увлекательны, но и заставляют задуматься над вопросом добра и зла.

Также на канале стартуют новые серии канадско-датского детского анимационного сериала «Ниндзяго», где героев ждут до недавнего времени невиданные битвы и сложные испытания. Кроме того, в марте зрители смогут посмотреть новые «Утиные истории» от Disney, премьерные эпизоды культового американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», новые серии «Тобота» и «Супер крыльев».

В апреле стартует американский анимационный мультсериал «Звездная принцесса против сил Зла» о принцессе Звезда Батерфлай, которая за плохое поведение была выслана родителями с другого измерения на Землю в семью обычного подростка. Вместе с ним главная героиня попадает в приключения, проходя которые, с развращенной девочки постепенно превращается в настоящего друга и смелого героя.

К тому же, в апреле в эфире станет доступным 2 сезон мультфильма «Нелла – принцесса-рыцарь». В нем храбрая Нелла, несмотря на свой юный возраст, не боится быть смелой и приходит на помощь всем, кто в этом нуждается. Мультфильм показывает положительный пример поведения для детей. Даже будучи маленьким, можно быть храбрым и поступать так, как подсказывает сердце.

Также в апреле выйдут новые сезоны «Инфинити Надо» (где Джин, Рассвет, Дэвис и Сесилья преодолевают все препятствия на своем пути и приходят друг другу на помощь) и «Артуром и минипутами» (о жизни мальчика, которая изменилась навсегда как только он встретил причудливых маленьких жителей его домашнего сада). «Невероятные приключения Блинки Билла» - это история о храброй коале, который, чтобы достичь своей цели и найти отца - способен преодолеть все опасности в джунглях.

Генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media Иванна Найда обещает не сбавлять темпов в будущем: «Наша команда прилагает сверхусилия для того, чтобы с каждым следующим сезоном предлагать зрителю канала ПЛЮСПЛЮС еще больше нового и качественного контента. Сегодня мы вышли на уровень, когда за короткий период можем позволить транслировать в эфире сразу несколько достойных мировых анимационных премьер. И в будущем мы планируем только ускорить собственный темп», - резюмировала Иванна Найда.

Фото: скриншот мультсериала «Крылатые спасатели»