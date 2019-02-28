⚡ Племянника Дмитрия Киселева посадили на 2 года и 3 месяца

Его признали виновным в том, что он в 2014 году прошел военную подготовку в лагере Санкт-Петербурга и готовился воевать на Донбассе на стороне «ДНР». Об этом сообщает RTVI.

Киселева судили по статье о «подготовке преступления, которое угрожает национальной безопасности». В суде Киселев отрицал, что проходил военное обучение, но признал, что бывал на Донбассе. Там он «улучшал жизнь местного русскоязычного населения», цитирует мужчину DW. Он воевал на Донбассе якобы 4 месяца.

Дело на Сергея Киселева завели после того, как его дядя заявил в интервью в 2016 году, что его племянник из Германии «воюет на Донбассе». Сергея Киселева задержали в 2018 году в Болгарии.

С 1994 года Сергей Киселев имеет сан священника: он несколько лет служил в Казанском соборе на Красной площади. В Германию он переехал в 1996 году, где служил в баварском Ингольштадте и соседнем Зальцбурге.

Напомним, Дмитрий Киселев рассказывал в интервью Юрию Дудю, что его племянник – гражданин Германии, воевал на Донбассе, был награжден там медалью, а позже арестован – якобы за участие в боевых действиях. При этом семья пропагандиста разделилась. Брат Киселева (отец Сергея Киселева), старший на 7 лет, – гражданин США, работает медиком и выступает против российской агрессии. Дмитрий Киселев уверял Дудя, что его племянник не раскаялся в участии в войне на Донбассе.

Фото: скриншот Вестей недели