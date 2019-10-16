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«Черный список» Минкульта пополнился четырьмя российскими актерами

от Telekritika
От Telekritika 1011
Главная Кино «Черный список» Минкульта пополнился четырьмя российскими актерами

В этом списке уже насчитывается 151 человек.

В приказ «О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины» от 9 октября 2019 года внесены еще четыре человека. Об этом сообщается на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Так, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внесены четыре российских актера:

  • Колоскова Наталья Андреевна;
  • Миронцев Юрий Владимирович;
  • Перн Мария Михайловна;
  • Фалинский Анатолий Николаевич.

К 11 октября 2019 года в Перечень уже внесли 151 человека.

Напомним, недавно Нацсовет и СБУ прекратили трансляцию трех российских телеканалов, ограниченных для распространения на территории Украины.

Фото: Unsplash

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