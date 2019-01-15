Павел Дуров: Тише едешь, дальше будешь
БизнесИнтернетНовости

Павел Дуров: Тише едешь, дальше будешь

от Telekritika
От Telekritika 56
Главная ТВБизнес Павел Дуров: Тише едешь, дальше будешь

Павел Дуров подал заявление на ликвидацию своей компании Telegram Messenger LLP. Финал истории или хорошо продуманная бизнес-стратегия?

В уведомлении Британского торгового реестра сообщается, что 15 марта 2019 года компания Telegram Messenger LLP будет исключена из реестра зарегистрированных компаний, а после ликвидации «все права и имущество будут принадлежать Короне». Такая формулировка означает, что все активы, которые на тот момент останутся в собственности компании, должны будут перейти властям страны.

Telegram Messenger LLP контролируется Павлом Дуровым, который 19 декабря 2018 года и обратился с заявлением о ликвидации компании. Согласно законодательству, участники товарищества с ограниченной ответственностью (LLP) могут восстановить юридическое лицо, обратившись в суд и оплатив издержки.

Павел Дуров: Тише едешь, дальше будешь

Подпись Дурова в заявлении о ликвидации Telegram Messenger LLP

На компанию Telegram Messenger LLP в магазинах приложений оформлено приложение Telegram X: альтернативная версия оригинального мессенджера. Также эта компания значится разработчиком приложения Telegram для Windows Phone и десктопного клиента для Mac OS. Издателем основного приложения Telegram для iOS значится компания Telegram LLC, а для Android – Telegram FZ-LLC: их ликвидация не коснется.

Почему Павел Дуров подал заявление о ликвидации – пока неизвестно, но это может быть связано с тем, что Дуров планирует запустить блокчейн-проект TON и мессенджер будет переведен на компании, связанные с TON.

Если криптовалюта от Павла Дурова будет завязана на Telegram, то инвесторы захотят получить частичный контроль над мессенджером. Скорее всего, для этого сервис обмена сообщениями и будет переведен на новую компанию. В феврале 2018 года Павел Дуров открыл британскую компанию Telegram UK Holding limited. Единственным акционером компании указана Telegram Group Inc.

По данным российских СМИ, в новый блокчейн-проект вложились основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и Роман Абрамович. Последний, по данным «Ведомостей», вложил в TON около $300 млн на ранних стадиях ICO, поэтому может стать одним из основных инвесторов будущего проекта.

«Телекритика» писала о том, что в 2019 году Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram, внедрив новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами.

Фото: Getty Images

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Bloomberg разыскивает пропавшего сооснователя Google

14.09.2018

Николь Кидман примерила образ панка и возглавила восстание

05.04.2018

«Мы не пытаемся навредить Facebook»: контроллер мэрии Нью-Йорка...

04.04.2018

Дорогая, мы убиваем интернет: провайдеры готовят украинцев к...

24.07.2018

Смартфоны ZTE стали первой жертвой «холодной войны» между...

10.05.2018

Актриса призвала коллег не наряжаться на Берлинале

15.02.2018

Бодишейминг, суперкопы и опасные байкеры: бокс-офис США на...

20.04.2018

Facebook сначала защитит данные европейских пользователей, а потом...

18.04.2018

Самый высокооплачиваемый видеоблогер перешел в украинский интернет

27.01.2018

ТСН будет вещать из Ични, где взрываются военные...

09.10.2018