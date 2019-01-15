Павел Дуров: Тише едешь, дальше будешь

В уведомлении Британского торгового реестра сообщается, что 15 марта 2019 года компания Telegram Messenger LLP будет исключена из реестра зарегистрированных компаний, а после ликвидации «все права и имущество будут принадлежать Короне». Такая формулировка означает, что все активы, которые на тот момент останутся в собственности компании, должны будут перейти властям страны.

Telegram Messenger LLP контролируется Павлом Дуровым, который 19 декабря 2018 года и обратился с заявлением о ликвидации компании. Согласно законодательству, участники товарищества с ограниченной ответственностью (LLP) могут восстановить юридическое лицо, обратившись в суд и оплатив издержки.

На компанию Telegram Messenger LLP в магазинах приложений оформлено приложение Telegram X: альтернативная версия оригинального мессенджера. Также эта компания значится разработчиком приложения Telegram для Windows Phone и десктопного клиента для Mac OS. Издателем основного приложения Telegram для iOS значится компания Telegram LLC, а для Android – Telegram FZ-LLC: их ликвидация не коснется.

Почему Павел Дуров подал заявление о ликвидации – пока неизвестно, но это может быть связано с тем, что Дуров планирует запустить блокчейн-проект TON и мессенджер будет переведен на компании, связанные с TON.

Если криптовалюта от Павла Дурова будет завязана на Telegram, то инвесторы захотят получить частичный контроль над мессенджером. Скорее всего, для этого сервис обмена сообщениями и будет переведен на новую компанию. В феврале 2018 года Павел Дуров открыл британскую компанию Telegram UK Holding limited. Единственным акционером компании указана Telegram Group Inc.

По данным российских СМИ, в новый блокчейн-проект вложились основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и Роман Абрамович. Последний, по данным «Ведомостей», вложил в TON около $300 млн на ранних стадиях ICO, поэтому может стать одним из основных инвесторов будущего проекта.

«Телекритика» писала о том, что в 2019 году Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram, внедрив новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами.

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